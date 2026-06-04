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    高鐵525故障釀大誤點！逾11.4萬人受影響 可退3525餘萬元

    2026/06/04 08:56 記者吳亮儀／台北報導
    台灣高鐵5月25日上午出現訊號異常事件，造成極大延遲，影響十餘萬乘客。（資料照）

    台灣高鐵5月25日上午出現訊號異常事件，造成極大延遲，影響十餘萬乘客。（資料照）

    上月25日，台灣高鐵上午出現訊號異常事件，造成極大延遲，影響十餘萬乘客。根據台灣高鐵公司統計，受影響的旅客數高達11萬4908人，達遲延退費標準的票數與金額，分別有6萬6161張、3525萬9441元。

    5月25日凌晨，高鐵在執行自動列車控制設備、聯鎖系統中期檢修的轉轍器控制機箱（SMC）電源模組更換後，發生號誌訊號異常，凌晨4時27分中間一橫渡線西線道岔仍無定位訊號，系統啟動失效自趨安全保護機制下，發生路徑鎖定。

    另外，同時因橫渡線系統側向防護機制，也使東線路徑造成鎖定，經維修人員努力搶修後，清晨5時06分系統仍未復原，因此在5時38分成立緊急應變中心。

    高鐵公司在收班後26日凌晨0時起，維修人員依白天研擬的工作計畫開始查修，在26日1時43分，共完成西線轉轍器控制機箱（SMC）內的四組電源模組、二組EDT、二組ET2等更換後，故障排除，全線號誌系統恢復正常。

    高鐵公司統計，5月25日原預估旅運量約為20萬人次，當日因應事件，改採雙向每小時各開行三班全車自由座班次的備用班表，實際運量仍達18.4萬人次，逾預估運量九成以上。

    高鐵公司表示，當日達遲延退費「延誤大於5分鐘標準」的車票，都可免收手續費辦理退費。當日原公告表定班次為156班，實際營運班次為122班，全日共計減少34班。

    高鐵公司表示，受此事件影響，達遲延退費之旅客人數約6萬6161人，可辦理退費的金額為3525萬9441元，旅客退費都免收手續費。

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