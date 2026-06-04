高雄亞灣創新生態系逾40項傳產導入AI 高市府估帶動逾5億元投資

高市府經發局6月2日率領在地企業與新創團隊參與年度科技盛事「2026台北國際電腦展（COMPUTEX Taipei）」旗下新創展會InnoVEX 2026。（經發局提供）

高雄推動「建構亞灣創新生態系計畫」有成，累計逾40項企業與新創合作成功轉型案例，並帶動逾5億元投資與訂單金額。

高市經發局日前率領在地企業與新創團隊，參與年度科技盛事台北國際電腦展新創展會「InnoVEX 2026」，於南港展覽館StarFab展區舉辦「數位亞灣，智聯AI」專場活動，由在地傳產與新創團隊分享合作導入AI的心路歷程。

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高雄市經發局長廖泰翔表示，近年高市府持續與NVIDIA合作「智慧高雄燈塔計畫」，落實到市政治理層面，打造具智慧思考的城市大腦，正加速邁向「數位孿生城市」。

隨著Agentic AI（代理式 AI）跟 Physical AI（實體 AI）時代到來，高雄持續以「產業主權AI」為推動核心，結合NVIDIA Inception Program，透過獎勵金與實證場域雙軌機制，帶領高雄在地扣件、石化、鋼鐵等基礎工業導入AI技術，不僅降低傳產導入AI的門檻，更以新創解方加速各式產業型態邁向轉型。

市府統計「建構亞灣創新生態系」計畫已吸引62家企業、49組新創參與提案，持續擴大AI技術在製造、半導體及傳統產業的應用深度與廣度。

東豐纖維經理林明旺表示，公司與摩絡人工智慧合作打造「智慧工廠大腦」，導入TextileGPT與AI Agent後，應用已由單一產線擴展至全廠；萬潤科技資深經理柯兆軒指出，透過導入企業知識型Agentic AI平台，已有效縮短設備修復時間，並為數位雙生應用奠定基礎。

廖泰翔與亞灣創新生態系及NVIDIA Inception合作新創團隊「巴涼科技」、「赫侖」及「摩絡人工智慧」交流，了解AI技術應用與未來市場拓展機會。（經發局提供）

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