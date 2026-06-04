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    下週梅雨警戒！氣象專家曝「強風驟雨登場」：恐有水患災情

    2026/06/04 08:51 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，本月8日至16日，可能有持續性的強風驟雨現象，須提防水患災情。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    氣象專家林得恩指出，本月8日至16日，可能有持續性的強風驟雨現象，須提防水患災情。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報，今天（4日）南部及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中部以北並有局部短延時大雨發生機率。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，明天（5日）起至週末全台降雨機率提高、範圍增大；但下週滯留梅雨鋒面帶來的持續性強風驟雨，才是「主菜登場」，可能導致水患災情。

    林得恩今天上午在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，明天起至週六（6日），南海低壓帶開始北抬影響，天氣不穩定，環境水氣增多，降雨機率明顯提高，全台降雨機率跟著增大。

    他提及，在較大的南海低壓帶中，也可能有較小尺度的熱帶擾動生成，甚至有再增強為熱帶性低氣壓的機會；現況初步評估，尚還不至於發展成颱。

    不過林得恩強調，由於低壓帶帶動整個西南季風增強，且持續將大量暖濕水氣輸送至台灣附近，也使得台灣天氣更加不穩定；尤其是，西半部及東南部地區並有局部大雨等級發生的機率，應該是本月初迄今，降雨量最大的個案事件，而午後中南部山區的降雨也會相當集中且顯著。

    林得恩說，下週日（7日）隨著低壓帶遠離，降雨範圍開始縮小，強度及延時也會跟著減弱，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會。

    林得恩補充，即便如此，明起至週末的總累積降雨量相對於下週的累積降雨量，可能只是「主秀的前奏」；尤其要留意，本月8日（下週一）至16日期間，伴隨在滯留梅雨鋒面上的中尺度對流系統移入，可能帶來持續性的強風驟雨現象，以及可能肇致水患災情。

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