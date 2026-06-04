守護「台灣阿嬤」回家！恆春大光復育原生蝴蝶蘭滿半年 挺過落山風驚喜綻放

恆春大光復育原生蝴蝶蘭有成。（記者蔡宗憲攝）

屏東恆春半島舊稱「瑯嶠」，在排灣族語中意指「充滿蘭花的土地」。為了找回失落的百年蘭花記憶，恆春鎮大光社區發展協會半年前在成功大學、保種中心及在地企業支持下，於社區活動中心後方野放復育100株台灣原生種白花蝴蝶蘭（俗稱台灣阿嬤）。歷經半年的落山風與寒流洗禮，這群「白色精靈」不負眾望挺過考驗，近月紛紛吐露芬芳、驚喜綻放，宣告第一階段復育成功！

大光社區發展協會總幹事邱政均感動地表示，「距離種下原生蝴蝶蘭剛好滿半年，這段日子它們經歷了強勁的落山風與幾波寒流，但蝴蝶蘭不愧是這塊土地的原生種，不但挺過來了，還一朵朵綻放出生命的光彩。」看著蘭花壯大的根系牢牢抓住樹幹，邱政均坦言，社區對野放復育的信心，也隨著這份「紮根」一天比一天穩固，而在照顧生命的過程中，更為居民帶來預期之外的平靜與愉悅。

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大光社區理事長江進教指出，早年恆春半島開滿蘭花，在沒有燈塔的古老年代，漁民在海上遠遠看到滿山遍野盛開的白花蝴蝶蘭，就知道「家快到了」，蘭花曾是另類的導航指標。可惜過去因人為瘋狂採集與棲地破壞，導致這項美景絕跡，甚至被列為國家極危物種。

為了讓遊客重溫這段歷史，大光社區在成大熱帶植物與微生物科學研究所協助下，持續為社區導覽員培訓專業課程。邱政均說，未來復育區將闢建為公園並作為導覽基地，由土生土長的在地人，重新訴說美麗的蘭花故事。接下來墾丁的炎夏將是另一波考驗，邀請大眾一起關心、觀察，陪伴這群白色精靈，一步步回歸這片記憶中的美麗土地。

恆春鎮大光社區發展協會，於社區活動中心後方野放復育100株台灣原生種白花蝴蝶蘭。（記者蔡宗憲攝）

恆春大光復育原生蝴蝶蘭有成。（記者蔡宗憲攝）

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