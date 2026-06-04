防偷拍、防意外 苗縣府跨局處稽查尚順商圈娛樂場所

縣府工商發展處會同警察局、消防局，昨（3）日前往頭份市尚順購物中心及尚順育樂世界辦理聯合稽查，針對商場內更衣室等場域進行查核。（圖由縣府提供）

國內近期接連發生大型商場更衣室疑似遭偷拍事件，以及密室逃脫場域公共安全事件，引發社會大眾關注。為維護縣民消費安全與權益，苗栗縣政府啟動跨局處聯合稽查機制，全面檢視轄內涉及更衣、淋浴等隱私空間場所，以及密室逃脫、實境解謎等沉浸式娛樂場域之安全管理措施。

縣府工商發展處會同警察局、消防局等相關單位，昨（3日）前往頭份市尚順購物中心及尚順育樂世界辦理聯合稽查，針對商場內更衣室、廁所、哺乳室及沉浸式娛樂場域進行查核。稽查重點包括監視設備設置情形、消防安全設備維護、逃生避難動線規劃、緊急應變措施及場所管理機制等項目。

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經查，現場監視設備均設置於公共區域，未發現設置於更衣室等涉及個人隱私空間之情形；消防安全設備、逃生避難設施及場所管理機制均符合相關規定，此次聯合稽查未發現違規事項。

工商發展處長詹彩蘋表示，近年沉浸式娛樂、實境體驗及大型商場休閒活動日益普及，民眾對消費場所公共安全與隱私保障的要求也持續提升。此次聯合稽查除確認場所符合法規規定外，也向業者宣導應定期檢視監視設備設置位置，避免侵犯消費者隱私權，並落實個人資料保護、消防安全管理及員工教育訓練，以提升整體安全管理品質。

縣府工商發展處會同警察局、消防局，昨（3）日前往頭份市尚順購物中心及尚順育樂世界辦理聯合稽查，針對商場內廁所等場域進行查核。（圖由縣府提供）

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