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    首頁 > 生活

    斑龜、守宮、大兜蟲當同學 興華國小變身歡樂動物園

    2026/06/04 08:07 記者黃淑莉／雲林報導
    麥寮興華國小舉辦寵物嘉年華，小朋友帶來自己寵物斑龜與大家認識。（記者黃淑莉攝）

    麥寮興華國小舉辦寵物嘉年華，小朋友帶來自己寵物斑龜與大家認識。（記者黃淑莉攝）

    雲林麥寮鄉興華國小舉辦一場別開生面的師生寵物嘉年華，有學生帶著豹紋守宮、天竺鼠、鬥魚、大兜蟲、斑龜及古早雞，師生大開眼界，驚呼連連，校園變成迷你動物園，有老師驚訝說，原來現在孩子的寵物五花八門。

    「哇！牠的殼好硬」、「守宮原來這麼可愛」，與一般的寵物大集合不同，這次排除貓、狗參加，教導主任蔡宗達指出，希望藉此讓小朋友向大家介紹自己飼養的其他類型寵物，避免貓狗可能因環境陌生引發吠叫或地域性衝突外，也讓孩子認識生命的多元樣貌，每一種生命都值得被尊重與愛護。

    活動重頭戲「寵物走秀與知識發表」，學生化身小小解說員，向全校師生介紹自己的寵物，分享生活習性、飲食需求及照顧心得，大家認識更多種動物，台下同學聽得津津有味，時而大笑、時而驚呼。

    蔡宗達說，這次也結合生命教育與環境教育，高年級學生在介紹守宮與斑龜時，特別說明外來種可能對台灣生態造成的影響，並呼籲大家「養牠就要愛牠一輩子」，千萬不要任意棄養，將保育觀念自然融入學習之中。

    發表結束後，全校學生近距離與各種萌寵互動，在飼主同學陪同下，不少原本害怕昆蟲和爬蟲類的孩子鼓起勇氣伸出雙手，觸摸戰神大兜蟲堅硬的甲殼，或讓斑龜在掌心緩慢爬行，現場充滿驚喜與歡笑。

    興華國小校長王瓊慈表示，透過親身參與和同儕分享，孩子們不僅學到課本外的生物知識，培養責任感與同理心，更在學生心中種下尊重生命的種子。

    豹紋守宮讓小朋友從陌生、害怕到愛不釋手。（記者黃淑莉攝）

    豹紋守宮讓小朋友從陌生、害怕到愛不釋手。（記者黃淑莉攝）

    古早雞也是小朋友的寵物。（記者黃淑莉攝）

    古早雞也是小朋友的寵物。（記者黃淑莉攝）

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