默默奉獻40年 人瑞「美瑜阿公」當導護守護學童

「美瑜阿公」（右）今年虛歲百歲，他卻沒有被年紀勸退，依舊站在街頭守護山崎國小的孩子們上下學。（取自竹縣府官網）

新竹縣表揚140名校園交通導護教師和志工，他們不論颳風下雨或烈日當頭，總是準時站在路口，守護著學生們的通學安全，就是今年虛歲已經要滿百的人瑞、羅美瑜阿公也沒有被年紀勸退，迄今依舊在列守護著學童。他對這份志業的堅持已約有40個年頭，在140人中最是閃耀。

這場一年一度的表揚活動由新竹縣副縣長陳見賢主持，他們當中有23人是績優導護教師，其餘117名統統都是志工。其中為六家國小服務的林美惠和李兆忠，各自服務年資都長達35年；林美惠當初雖僅是因熱心社區事務才加入，後來卻愛上了這份深具意義的工作，即便後來搬家遠離了六家國小，卻仍堅持回來值勤。

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至於山崎國小阿祖級的人瑞志工「美瑜阿公」默默奉獻約40年，熱忱數十年如一日之外，耳聰目明的他，看起來比實際年齡還年輕，但待人接物卻有著歲月沉澱的智慧與鬆弛，對人周到、有禮，跟他接觸的人也自然跟著放鬆、愉快起來，這對小朋友來說是另一種無價的身教。

美瑜阿公重視這份街頭的責任，98歲時還當山崎國小的導護志工大隊長。他從事社會志願服務的時間，幾乎等同於他的職場人生長度。而有他身影的山崎街頭，在很多父母、小朋友心中就像是個定海神針，大家可以安心、快樂上下學。

新竹縣副縣長陳見賢（左）為導護志工林美惠（右）都搬離六家國小了，卻仍堅持回去執勤服務孩子上下學按讚。（取自竹縣府官網）

六家國小導護志工李兆忠（右），站在街頭守護小朋友的安全長達35年。（取自竹縣府官網）

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