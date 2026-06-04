今炎熱上看38度 專家：明起漸入梅雨旺盛期防劇烈天氣

氣象專家指出，今日白天各地晴熱，高溫上看38度。（資料照）

氣象專家指出，今日白天各地晴熱，明日至下週六將進入「梅雨旺盛期」，易有「中小尺度系統」，需慎防「劇烈天氣」及「致災雨」，且下週一至下週六，強對流不僅只在午後，累積降雨會更多。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日西南季風進入南海，台灣白天晴熱，要注意防曬、防中暑；巴士海峽有低壓雲系北漂，南部偶有局部陣雨，大氣趨不穩定，山區午後對流發展較強、擴及部分平地。各地區氣溫如下：北部23至37度、中部23至37度、南部25至38度、東部23至36度。

請繼續往下閱讀...

吳德榮表示，明日至下週六「梅雨季」第5波鋒面（滯留鋒）與西南季風配合的型態、將逐漸醞釀成形，逐步進入典型的「梅雨旺盛期」；因大氣很不穩定，易有「中小尺度系統」在附近被激發，期間各地皆應特別注意氣象署的特報、慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及「致災雨」的發生。

吳德榮說明，明日至週日有局部陣雨或雷雨，強對流大部分在午後發展，明日南台灣另有低壓雲系通過帶來的降雨。下週一至下週六滯留鋒與西南季風影響，強對流不僅只在午後，降雨時間拉長、累積的雨量也更大。

吳德榮提到，至於「梅雨旺盛期」持續多久才改變？最新歐、美模擬至少延續至下週六、型態尚未改變！而超過10天的模擬，因模式有不確定性，可信度已降低，具體發展應繼續觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法