高雄車站共構飯店促參案 台鐵：預定9月公告

高雄車站旅館大樓深色外型極為醒目。（記者王榮祥攝）

全台首座地下化車站共構飯店、台鐵高雄車站旅館大樓，目前正進行促參案前置作業，台鐵指出，預計今年9月辦理公告招標，12月評審選出最優申請人。

高雄鐵路地下化於2018年10月通車，地下化的高雄車站初期僅開啟「南半側」，直到2024年12月，北半側場域連同雲朵天棚啟用，整體站區才大致成形。

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站區大半空間開放後，台鐵接續啟動商業大樓與地下層商業空間、國道與公車轉運站商業空間招標，今年4月與冠德企業完成商業大樓與地下層商業空間簽約，冠德旗下的環球百貨預定於2027年底開幕，天棚兩側的國道客運與公車轉運站，也於4月間順利招標。

深黑色外觀的旅館大樓位於高雄車站東側，為全台首座地下化車站共構飯店，地上共11層建築，與西側白色的商業大樓被形容是高雄車站左、右守護神，總樓地板面積約6900坪，規劃有188間客房。

地方關注旅館大樓招商進度，台鐵說明目前正持續進行促參案前置作業，預計今年9月辦理促參公告招標，12月進行綜合評審，選出最優申請人。

高雄車站商業規模不斷擴增，除商業大樓、轉運站商業空間陸續招標，與台鐵共構的高雄捷運地下商場北側空間5月初正式開張，台鐵地下層圓形廣場各類市集的頻率也不斷增加。

此外，鐵道局正辦理高雄車站南、北地下連通道工程設計案招標，粗估經費27億元，以後到高雄車站不一定要穿越馬路，且有機會串聯周邊商圈，打造高雄最具規模的地下街。

高雄車站旅館大樓促參案預計九月公告。（記者王榮祥攝）

旅館大樓視野遼闊，圖為從旅館大樓鳥瞰高雄車站綠之丘天棚與北高雄城區。（記者王榮祥攝）

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