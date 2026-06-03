南港機廠社宅電梯單月報修44次 廠商辯「使用量大」引爆住戶怒火

北市規模最大、容納1422戶的南港機廠社宅從去年12月起開放入住，豈料近期社宅內電梯頻頻出狀況、損壞，甚至還有「電梯突然下墜」的恐怖情況，引發民眾恐慌。（記者孫唯容攝）

北市規模最大、容納1422戶的南港機廠社宅從去年12月起開放入住，豈料近期社宅內電梯頻頻出狀況、損壞，甚至還有「電梯突然下墜」的恐怖情況，引發民眾恐慌。根據住戶統計資料，從開放入住累積至5月31日，報修次數高達93次，光是5月份報修次數高達44次。今（3）日晚間大批住戶參與協調會，不少住戶砲火猛烈，甚至有人質疑，社宅的電梯廠商和台北地標購物中心「台北101」是同一間，但竟拿「電梯使用量增加」導致損壞率高作為理由搪塞，直言社宅再多人搭乘，會多過百貨人流嗎？

民進黨籍何孟樺議員直批，南港機廠社宅電梯的保固期到2028年，但不過半年就已經有81次報修，多次出現巨大異音、下墜情形，令居民惶恐不安。她5月25日工務部門質詢時，已經要求市府要委託第三方單位進行大體檢，並在三個月內完成檢修。廠商雖已進行部分停機檢修，但28日仍舊發生物管人員還受困30號電梯長達20分鐘的事故。

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何孟樺要求，市府與廠商能夠完整說明過去多次故障的原因，公開檢修期程，並在檢修後公布第三方單位出具的認可資料，如期如質完成修復作業，好讓居民可以擁有安心的出入環境。

民眾黨籍議員陳宥丞由辦公室主任何承翰到場參與，並轉達陳宥丞指示，已經告知市長蔣萬安需要特別關注南港機廠社宅問題，針對電梯的問題，要求電梯的維修紀錄與報告，必須以「正式公文書」的方式，如實且透明地公開資訊給予各位居民知道。

針對電梯維修的事宜，陳宥丞認為，應送交第三方公正單位鑑定，因為從市府到廠商，已經無法讓市民朋友信任，同時因為涉及公共安全，更不能有絲毫風險，他們請都發局委託第三方鑑定單位，就發生原因提出改善方案，提交安全報告書。

國民黨籍議員李明賢表示，南港機廠社宅是全台規模最大的社宅，近期發現問題眾多，除了電梯問題外還有進出管制問題，目前收垃圾時間確定延長到晚上11點，以及停車場的緩衝時間已爭取到30分鐘免費，他跟在地里新光里長龔睿堉會盡最大力氣來監督。

面對電梯頻頻故障，業者崇友實業湯經理表示，故障的發生頻率比較高的原因，是因為「電梯使用量增加，相對故障率也會增加」，像是搬家等，會造成異常現象，目前公司的作法，在早上8點到晚上8點，會派遣駐點人員到現場，面對新狀況出現後，可以做出立即性的排除。針對8、9、14、15號電梯已進行零件更換，還有更換機板、電瓶器，這週也在進行全面排查，會持續改善，並接受市府的督促。

豈料，該說明引發住戶怒火，紛紛砲轟電梯有問題，怎可以推給「電梯使用量增加」來唬弄住戶。有住戶直言，上次說明會是在3月11日，當時第二批、第三批住戶入住時，電梯就頻頻故障，現在已經有第六批住戶入住，難道住戶還要親自詢問管理員哪部電梯可以安全使用嗎？另名住戶也砲轟，百貨公司使用量更大，怎麼不見壞掉？其他住戶也提到，崇友實業是101的廠商，長年維持9成的妥善率，但是為何社宅會維護成這樣子？難道因101是知名地標而社宅不是，還是你們覺得社宅就可以罔顧人民的性命？另一名住戶也痛批，現在入住率只有50%，到時候住滿該怎辦？你們業者到底做了什麼？不是要一直講很空泛的話。

最後，新光里長龔睿堉要求，針對全部的電梯都要「0故障」，假設業者沒有把握的就把電梯封起來，但需要給予具體維修時間，住戶可以等待你們保證修好後再使用，此言一出，贏得全體住戶鼓掌。最後業者在白板上寫下哪座電梯有把握能讓住戶安心使用，沒有把握的部分則是加緊修繕。

業者崇友實業湯經理表示，故障的發生頻率比較高的原因，是因為「電梯使用量增加，相對故障率也會增加」，像是搬家等，會造成異常現象。（記者孫唯容攝）

新光里長龔睿堉要求，針對全部的電梯都要「0故障」，假設業者沒有把握的就把電梯封起來，但需要給予具體維修時間，住戶可以等待你們保證修好後再使用，此言一出，引發全體住戶鼓掌。（記者孫唯容攝）

最後業者在白板上寫下哪座電梯有把握能讓住戶安心使用，沒有把握的部分則是加緊修繕。（記者孫唯容攝）

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