明天天氣北部午後防豪雨 橘黃雨彈襲高屏

週四（3日）西南風增強，南部及東南部有短暫陣雨或雷雨出現，中部以北午後對流發展旺盛。（資料照）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

明天週四（4日）西南風增強，南部及東南部不定時有短暫陣雨或雷雨出現，中部以北午後對流發展旺盛，有短延時大雨發生的機率，流易伴隨雷擊及強陣風；溫度方面，南台灣高溫稍下降到32度左右，其他地區仍為33至35度。

中央氣象署預報，週四西南風增強，水氣亦增多，南部及東南部不定時有短暫陣雨或雷雨出現，清晨中部沿海地區亦有零星短暫陣雨或雷雨，降雨機率高，外出請記得攜帶雨具，而其他地區仍為多雲到晴、高溫炎熱，午後對流發展旺盛，中部以北地區有短延時大雨發生的機率，強對流易伴隨雷擊及強陣風，下午出門請注意天氣的變化

溫度方面，南台灣高溫稍下降到32度左右，其他地區仍為33至35度，其中大台北盆地及花東縱谷溫度會再更高一些，外出請多補充水分。

離島天氣，澎湖多雲時晴，27至32度；金門晴時多雲，26至32度；馬祖多雲短暫陣雨或雷雨，26至30度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週五、週六預測屆時水氣偏多，大氣環境也更不穩定，各地容易有短暫陣雨或雷雨，尤其午後時段更需留意局部較大雨勢及強陣風發生的可能。

紫外線指數方面，週四澎湖縣、花蓮縣、金門縣為「危險級」，台中市為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週四宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

溫度方面，南台灣高溫稍下降到32度左右，其他地區仍為33至35度。（擷取自中央氣象署網站）





紫外線指數方面，週四澎湖縣、花蓮縣、金門縣為「危險級」，台中市為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法