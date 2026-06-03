附設公托台中首座 太平區行政中心啟用

台中斥資6.8億打造首座附設公托行政中心「太平區行政中心」。（記者廖耀東攝）

「太平區行政中心」斥資逾6.8億元、歷時3年籌建，今天舉行啟用典禮，台中市長盧秀燕說，太平區行政中心是她任內首座落成啟用的行政中心，整合行政服務、托育照顧及公共機能，感謝中央與地方各級民代共同爭取與支持，附設的宜昌托嬰中心6月8日正式收托。

盧秀燕說，太平區公所因921地震導致結構受損，市府與中央斥資6.8億元改建為全新的行政中心，不僅規劃現代化辦公廳舍、大禮堂與地下停車場，更納入公托與調解會辦公室，特別感謝在地賴義鍠、蔡耀頡、黃佳恬與張玉嬿議員支持。

請繼續往下閱讀...

參選台中市長的立法院副院長江啟臣、立委何欣純都出席，何欣純說，2021年邀請時任內政部長徐國勇到場考察，成功爭取中央補助1億434萬餘元，太平行政中心是地方期待多年的重要建設，很高興出席見證嶄新的行政服務空間，未來在市民洽公及年輕家庭托育需求能夠給予全新的服務。

江啟臣指出，太平區公所新辦公廳舍啟用，是市府團隊、中央、民代與地方共同努力的成果，新大樓善用公有土地資源，提升公共建設效益，不僅讓行政服務更便利，也透過托嬰中心回應年輕家庭育兒需求。

在1樓的「太平宜昌托嬰中心」，是全市首座設於行政中心內的托嬰中心，可收托36名0到2歲嬰幼兒，6月8日開始收托。

太平區行政中心落成啟用，全市首座設於行政中心內的「太平宜昌托嬰中心」6月8日開始收托。（記者陳建志攝）

太平區行政中心正式落成啟用。（記者陳建志攝）

太平區行政中心落成啟用。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法