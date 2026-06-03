世界自行車日大鵬灣夕陽下開騎 補給烤饅頭、旗魚黑輪滿滿東港味

鵬灣騎行今天傍晚出發，夕陽斜灑的騎乘相當愜意。（鵬管處提供）

今天是「世界自行車日」，交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處舉辦「鵬灣騎行」活動，補給滿滿東港味，連特色小點烤饅頭都登場，80名參加者直呼值回票價。

響應世界自行車日，屏東縣共有16條不同路線可以「自主認證」或「領騎認證」獲得抽獎資格，最大獎包括iPad及iPhone，邀請全國鐵馬愛好者到屏東體驗低碳永續的旅行。

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鵬管處指出，響應6月3日世界自行車日，今年以「健康臺灣、低碳永續」為核心精神辦理「鵬灣騎行-世界自行車日」活動，帶領民眾用雙輪親近自然、實踐低碳永續旅遊，深度體驗大鵬灣的獨特魅力。

鵬管處說，活動特別選在傍晚啟程，讓參與者避開白天的酷熱，在夕陽與微風下感受大鵬灣的「慢」遊魅力。在領騎達人「鐵哥」及其團隊專業導覽下，沿途飽覽大鵬灣的濕地生態，享用最在地的特色補給小點包含花枝丸、旗魚黑輪、雙糕潤、烤饅頭等。

路程中已夜幕低垂，更可踏入具話題性的「雲光島」與「月漫步道」，帶領車友解鎖大鵬灣神祕浪漫的夜間低碳旅遊新體驗。

鵬管處說，「鵬灣騎行3+1活動」6月起跑，今年透過LINE@生活圈舉辦認證活動，加入LAVA LINE會員後，可於「鵬灣灣騎行專區」參加自主認證活動，每一個任務都設有相對應勳章，完成任務即可獲得，勳章提供相對應抽獎券，大鵬灣路線自主認證僅到月底，歡迎所有自行車愛好者趕緊來挑戰。

鵬管處指出，全屏東則有多達15條主路線的實體與自主認證，陸續從下個月開始，有機會將iPhone 17、iPad等大獎帶回家，邀請全國喜愛騎車的「鵬友」們，今年一起用雙腳踏出屏東的旅遊足跡，享受低碳運動與好禮拿不完的雙重樂趣。

鵬灣騎行活動今天以地方特色小點「烤饅頭」作為終點補給品。（記者陳彥廷攝）

鵬灣騎行今天下午出發。（鵬管處提供）

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