北水處繪畫比賽開跑 最高獎金5000元

台北自來水事業處「第3屆水滴永續藝起來」繪畫比賽，即日起開放收件。（北水處提供）

台北自來水事業處「第3屆水滴永續藝起來」繪畫比賽，即日起開放收件至10月30日下午5點止，今年活動主題以水循環全歷程為架構，涵蓋「水的循環」、「保護與再生」、「節水行動」以及其他與永續生活相關內容，參賽作品不限媒材，邀請台北市國小中、高年級生用畫筆發揮創意，從生活與環境視角描繪對水資源的珍惜和想像，最高可獲5000元獎金與獎狀。

北水處表示，參賽作品凡油畫、水彩、彩鉛等平面創作皆可，採「學校推薦」及「個人投稿」雙軌方式辦理，區分中年級組、高年級組，總計選出76件優秀作品，最高可獲5000元獎金與獎狀，學校推薦作品的指導教師也可獲得獎勵與行政敘獎。

請繼續往下閱讀...

北水處提到，希望透過藝術創作，引導孩子理解水資源的重要性，將節水觀念融入日常生活中，同時鼓勵孩子用最真實的想法跟色彩，描繪心中的永續未來。目前開放投稿中，收件至10月30日下午5點止，相關活動資訊及報名方式，可至官方網站（https://www-ws.gov.taipei/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzA2L3JlbGZpbGUvMTAxNzMvOTU4MjE0MS84ZDdkMGNkNy04ZGRhLTRiODQtODQxMC1jZTc2MzViMjZmNzYucGRm&n=56ysM%2bWxhuawtOa7tOawuOe6jOiXnei1t%2bS%2bhuewoeeroC5wZGY%3d&icon=..pdf）查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法