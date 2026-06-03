羽球暴漲經費短缺！運彩公會捐30萬元羽球助忠明國小追夢

江啟臣、張彥彤牽線何昱奇捐贈忠明國小羽球隊10箱、市價約30萬元的羽球。（記者蔡淑媛攝）

台中市西區忠明國小羽球隊近年在各大賽事屢創佳績，卻因近期羽球價格大幅上漲，訓練球具耗損、經費捉襟見肘，在立法院副院長江啟臣與台中市議員張彥彤的積極牽線下，中華民國運彩公會理事長何昱奇今（3）日親赴學校加油打氣，並當場捐贈10箱、市價約30萬元的羽球，並承諾未來校隊若在全國賽事榮獲前3名，將加碼頒發10萬元獎學金鼓勵，幫助羽球小將勇敢追夢。

忠明國小羽球隊去年奪得全國國小盃羽球錦標賽五年級組第3名，在各大全國賽事中頻頻站上頒獎台，除了去年在全國國小盃羽球錦標賽斬獲五年級男子單打第3外，亦在台北市青年盃、台中太陽盃及風城盃等全國指標性賽事中穿金戴銀，成為中台灣羽壇新星，教練界有「志田千陽」稱號的總教練何佳穎卻因羽球耗材成倍翻漲、經費捉襟見肘，四處募球。

請繼續往下閱讀...

今天除了何昱奇捐球，台中市羽球委員會主委謝震穎也跟進，宣布追加捐贈兩箱羽球提供小選手訓練，市議員張彥彤也說，將全額贊助球隊訓練所需的點心與飲料，江啟臣表示，不希望看見基層選手，因為球變貴了，就無奈放棄羽球的訓練跟比賽，期盼這批資源能化為養分，讓小樹苗都能茁壯成為大樹。

何昱奇說，羽球是一項非常適合台灣人發展且能走向國際的運動，期勉小朋友在熱愛運動、強健體魄之外，鼓勵小選手拚球技，更要學習運動家精神，尊師重道與友愛對手。

忠明國小校長陳光鑫與何佳穎皆表達由衷謝意，何佳穎坦言，基層球隊要維持長期訓練及負擔外縣市比賽的交通食宿，對學校與家長而言都是沉重負擔，感謝及時伸出援手。

江啟臣、張彥彤牽線何昱奇捐贈忠明國小羽球隊10箱、市價約30萬元的羽球。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法