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    首頁 > 生活

    偏鄉照護跨海獻愛 獅子會捐交通車、電動護理床給伯立歐家園

    2026/06/03 20:47 記者陳冠備／彰化報導
    國際獅子會爭取15萬美元公益補助，捐贈給彰化「伯立歐家園」，提供提供長者及身障者就醫、復健及社區活動接送服務。（伯立歐家園提供）

    國際獅子會爭取15萬美元公益補助，捐贈給彰化「伯立歐家園」，提供提供長者及身障者就醫、復健及社區活動接送服務。（伯立歐家園提供）

    彰化縣「伯立歐家園」今年1月落成，為偏鄉重度身障者及失智、失能長者提供安養照顧。但家園剛起步，缺乏交通車，讓許多需要就醫、復健的住民往返困難。國際獅子會300D複合區得知後，向國際獅子會基金會（LCIF）爭取15萬美元（約469萬元）公益補助，今天（3日）捐贈9人座交通服務車及多功能電動護理床等設備，為偏鄉照護注入暖流。

    伯立歐家園位於彰化縣西南角，長期投入身障與失能長者照顧，卻因資源不足，許多照護設備有待充實。此次獲LCIF補助，將建置多功能電動護理床、病床輔具及無障礙設施，讓住民生活更安全，也減輕照護人員負擔。

    其中最受期待的9人座交通服務車，未來將提供長者及身障者就醫、復健及社區活動接送服務，解決偏鄉交通不便問題，讓更多人能走出家門、參與社會。

    伯立歐長照財團法人創辦人陳忠盛說，家園從一片土地到逐步成形，背後凝聚許多善心人士與公益團體的支持，而國際獅子會及LCIF此次的協助，更成為推動照護服務的重要力量。他感謝所有獅友長期投入公益，以實際行動關懷弱勢，讓許多家庭感受到社會溫暖。

    陳忠盛說，這筆捐助不只是設備升級，更是一份陪伴與希望。未來家園將持續結合社會資源，打造更友善、更有尊嚴的照護環境，讓每一位需要幫助的人，都能在人生路上被溫柔接住。

    伯立歐家園獲贈9人座交通服務車，讓偏鄉長者與身障者受惠。（伯立歐家園提供）

    伯立歐家園獲贈9人座交通服務車，讓偏鄉長者與身障者受惠。（伯立歐家園提供）

    國際獅子會300D複合區得向國際獅子會基金會（LCIF）爭取15萬美元公益補助，包括捐贈9人座交通服務車及多功能電動護理床等設備給伯立歐家園。（伯立歐家園提供）

    國際獅子會300D複合區得向國際獅子會基金會（LCIF）爭取15萬美元公益補助，包括捐贈9人座交通服務車及多功能電動護理床等設備給伯立歐家園。（伯立歐家園提供）

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