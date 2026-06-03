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    首頁 > 生活

    高屏8校衛武營讀劇發表會 青春跨界思辨向時代發聲

    2026/06/03 20:33 記者陳文嬋／高雄報導
    高屏8校衛武營登台讀劇發表。（衛武營提供）

    高屏8校衛武營登台讀劇發表。（衛武營提供）

    衛武營國家藝術文化中心深耕校園「劇場藝術體驗教育計畫」，一連2天舉辦讀劇發表會，宛如一場青春跨界思辨，高屏8校學生在專業戲劇課程點燃創意火花下登台演出，用聲音與肢體勇敢回應時代社會，展現驚人的自信蛻變。

    衛武營國家藝術文化中心「劇場藝術體驗教育計畫」，自2019年開辦迄今，包括國小53所、國中42所、高中職45所，已累計140校共220個班級、超過6600位學生參與。

    尤其中正預校曾參與2次讀劇課程和1次體驗課程。今年上半年課程因應其中有表演藝術科學生特質，開放學生自我發揮，從選曲、編舞到舞台呈現皆由學生主導，並以歌舞作為劇與劇之間轉場語言，打造流動且具有節奏感演出。

    也有學生選擇演繹女性議題與當代網路文化，如直播現象與網路酸民，引導學生將個人經驗與社會觀察，轉化為表演內容，使舞台不僅是展現才華場域，也成為回應時代、發聲觀點出口。

    今年計畫場館與高雄市教育局、屏東縣教育處及新甲國小校長薛瑞君密切合作，參與學校包含鳳山區福誠及新甲國小、苓雅區五福及苓雅國中、岡山區岡山國小、左營區文府國中、屏東市明正國中、三民區樹德家商。校園引進專業師資入校教學，由衛武營教學藝術家周書正、陳韋龍、黃琦勝、黃雅嫻、楊雨樵、薛嘉沂、魏子斌等人深入課堂帶領。

    連2日讀劇發表會，學生全心投入角色展現成果，不僅勇於發聲與真情流露，更將努力在舞台上化為亮眼成果。岡山國小透過劇本探討思考目前與未來的夢想；新甲國小結合Ｔ.I.E教習劇場將內心情緒發展成小詩配合走位與投影；年紀最小的福誠國小則透過黑色幽默劇本連結在地經驗，展現活潑的一面。

    五福國中結合校內外籍教師資源以英文演繹經典；文府國中與苓雅國中引進跨域合作，引導學生藉由文本去同理女性、情感以及無家者處境等社會議題；明正國中藉由畫出「環頸鴴」呼應班級活潑特性並思考選擇的勇氣；樹德家商更開放學生主導選曲、編舞，以歌舞轉場演繹當代網路文化。

    衛武營國家藝術文化中心「劇場藝術體驗教育計畫」，自2019年開辦迄今，已累計140校共220個班級、超過6600位學生參與。（衛武營提供）

    衛武營國家藝術文化中心「劇場藝術體驗教育計畫」，自2019年開辦迄今，已累計140校共220個班級、超過6600位學生參與。（衛武營提供）

    學生用聲音與肢體勇敢回應時代社會，展現驚人的自信蛻變。（衛武營提供）

    學生用聲音與肢體勇敢回應時代社會，展現驚人的自信蛻變。（衛武營提供）

    一連2天舉辦讀劇發表會，宛如一場青春跨界思辨。（衛武營提供）

    一連2天舉辦讀劇發表會，宛如一場青春跨界思辨。（衛武營提供）

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