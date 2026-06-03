跑馬拉松用雙腳做公益 台中「麗晨馬」跑1公里捐2元

台中「麗晨馬」今年推出跑1公里捐2元公益行動。（市府提供）

第二屆麗晨台中國際馬拉松今正式宣布賽事啟動！台中市運動局表示，第二屆賽事延續高額獎金、在地美食補給、超值參賽禮、城市經典賽道及樂齡組設計等亮點，更首度推出「跑1公里，幫捐2元」公益計畫，讓跑者在挑戰自我的同時，也能透過雙腳做公益，預估參賽人數上看1萬5千人。

運動局長游志祥指出，「麗晨馬」賽事導入AIMS國際認證，賽道串聯中央公園、綠美圖、台中國際會展中心、科湳愛琴橋及潭雅神綠園道等城市地標，沿途補給站更集結多家在地品牌美食，讓跑者透過雙腳認識城市風貌；第一屆吸引來自28個國家、逾1萬2千名跑者參與。

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游志祥指出，第二屆更將公益理念融入賽事，依參賽者報名組別的里程數，自報名費中提撥公益捐款，支持十方啟能中心、台灣運動好事協會、台灣星動公益運動推廣協會及台灣火星人運動發展協會等團體。

游志祥指出，第二屆「麗晨馬」規劃全馬、半馬、10公里及5公里組別，兼顧專業競技與全民參與，設有全馬冠軍獎金16萬元及國內總排名獎金制度，賽事預計12月6日在台中水湳中央球場登場。

運動局補充，第二屆「麗晨馬」邀請我國全馬紀錄保持人許績勝擔任活動代言人，並由知名總舖師「阿勝師」擔任星級餐飲統籌，為跑者精心打造豐盛且具在地特色的完賽饗宴，現場也將提供專業運動防護與按摩服務。活動即日起開放報名至7月15日止，更多資訊可至活動粉絲專頁查詢 （https://www.facebook.com/livetrue.marathon/）。

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