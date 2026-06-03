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    首頁 > 生活

    彰化和美400公尺田徑場秋天啟用 少這設施鎮長急了

    2026/06/03 20:23 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣和美鎮長林庚壬強調，田徑場即將完工，遊戲場也將動工，沒有廁所就是不便。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮長林庚壬強調，田徑場即將完工，遊戲場也將動工，沒有廁所就是不便。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮是全縣第一大鎮，鎮民終於在今年等到了400公尺田徑場即將在秋天完工啟用，由於全新規劃的兒童遊戲場也將發包動工，讓鎮長林庚壬都急了，因為和美運動園區沒有廁所，讓來運動的男女老少如廁太不方便了。

    林庚壬指出，和美運動園區位於和東國小第二校區、也就是現今的忠全公園與壘球場，400公尺田徑場預估今年10月就可完工啟用，兒童遊戲場在地方說明會完成後，縣府將進入發包作業，預計今年底、明年初就可搶先體驗。

    林庚壬強調，今年底可使用的田徑場與兒童遊戲場，卻缺少了廁所，目前運動園區的廁所規劃在羽球館與地下停車場工程，但這部分還在設計，就算今年完成發包，最快也要1年半的時間才能完成，這樣來運動的民眾，根本無法就近有公廁可用。

    縣府表示，目前兒童遊戲場工程的規劃設計案，並未包括公廁，這應該是另外來規劃。

    另外，縣議員賴清美說，規劃中的兒童遊戲場是老少共融的遊具精神，許多民眾都跟她反映，能夠訓練肌耐力的單槓越來越少，希望新設計的遊戲場能夠加入。

    彰化縣和美鎮運動園區規劃設計的兒童遊戲場，將在今年發包，年底可搶先體驗。（彰化縣政府提供）

    彰化縣和美鎮運動園區規劃設計的兒童遊戲場，將在今年發包，年底可搶先體驗。（彰化縣政府提供）

    彰化縣和美鎮運動園區規劃中的羽球館。（彰化縣政府提供）

    彰化縣和美鎮運動園區規劃中的羽球館。（彰化縣政府提供）

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