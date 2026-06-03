網路賣假藥猖獗！食藥署將修法：24小時不下架 可重罰500萬

近年網路售藥亂象頻傳，衛福部食藥署今預告修正「藥事法」，若發現違法，業者應在24小時內移除相關內容。（網頁擷取）

近年來網路售藥亂象頻傳，衛福部食藥署今日預告修正「藥事法」60天，擬新增數條條文，強化監管機制，授權衛生主管機關得運用科技技術於網路主動巡查，且若發現違法，經通知網際網路業者，業者應在24小時內限制瀏覽或移除相關內容，並保留有關之網頁資料180天，供司法及警察單位調查。

食藥署說明，網路平台違法廣告、違規販售非乙類成藥藥品或未經核准之偽藥、禁藥之情形，已對國人用藥安全造成潛在風險，為強化網際網路業者之管理責任與配合義務，以有效防杜違規藥品透過網路流通，食藥署預告修正「藥事法」，新增相關管理條文。

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食藥署表示，這次修法新增數條條文，定明網際網路業者應盡善良管理人注意義務，且應建置違法資訊風險管控機制，以提升管理效能，且衛生主管機關得運用科技技術於網路主動巡查，且網際網路業者不得規避、妨礙或拒絕，以強化對網路違法行為之防制能力。

此外，食藥署指出，為即時防止違法廣告、違規販售非乙類成藥藥品或未經核准之偽藥、禁藥等違規行為持續，定明網際網路業者透過衛生主管機關或其他機關知有違法情事時，應在24小時內限制瀏覽或移除相關內容，並保留有關的網頁資料180天，供司法及警察機關調查。

食藥署也表示，考量網路違規案件具即時性及規避性之特性，於有無法送達、即時處置必要，或有更換網域名稱等情形時，定明衛生主管機關得令網際網路接取服務提供者限制接取違法資訊，並得請相關機關協助。

對於網際網路業者規避、妨礙或拒絕、未於時限內限制瀏覽或移除網頁、網頁資料未保留等情事，則明定可由衛生主管機關處新台幣20萬元以上、500萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次處罰。

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