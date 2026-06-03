台中74號快速道路塞車嚴重 綠營議員曾威建議環中路蓋輕軌

台中市議員曾威建議，在環中路蓋一條輕軌，讓民眾因大眾運輸方便，不會一直開車出門。（記者蘇金鳳攝）

台中74號快速道路塞車愈來愈嚴重，民進黨市議員曾威建議市府推動「台中高鐵站至水湳經貿園區」輕軌建設，從烏日高鐵到水湳經貿園區的環中路蓋輕軌，讓南屯、西屯區居民不用開車就可到烏日或水湳，旅客也可搭輕軌到逢甲夜市，才能解滿74號塞車問題。

捷工局表示，依中央規定路線須先納入整體路網並經交通部核備；現階段市府將優先全力推動既有核備路線，並持續視都市與產業發展情形，將該建議路段納入未來整體路網滾動式檢討評估。

請繼續往下閱讀...

議員曾威表示，台74線快速道路車流量年年攀升，加上漢神洲際購物廣場開幕，而台中國際會展中心等重大建設與場館一一完工，74沿線重劃區的住宅又一一蓋起，待幾年後大家都搬進去，屆時74號道路將動彈不得。

曾威表示，很多國外的捷運系統都完善，都是一圈一圈成環狀形，而他曾至俄羅斯莫斯科參觀，其捷運系統則是外圈及內圈的兩大圈。

他指出，要解決烏日高鐵站塞車，就是不要讓大家開車上74號，而環中路路幅很寬，很適合做輕軌，從南屯黎明新村的住宅區要去搭高鐵，就搭輕軌，而西屯有商辦大樓，搭輕軌到高鐵，到逢甲夜市、會展中心都可以搭高鐵。

曾威認為應先研擬從烏日高鐵站到水湳經貿園區的環中路這一段先建輕軌，來解決74號塞車問題，甚至未來還可銜接橘線及藍線，讓更多人因為捷運方便而不開車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法