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    首頁 > 生活

    中壢溫媽媽愛家服務志工隊 50志工包1200粽送暖

    2026/06/03 19:16 記者李容萍／桃園報導
    桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」出錢出力舉辦「粽香送溫情」活動。（記者李容萍攝）

    桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」出錢出力舉辦「粽香送溫情」活動。（記者李容萍攝）

    端午節將至，桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」連續25年自掏腰包、出錢出力舉辦「粽香送溫情」活動，今（3）日動員50名平均年齡約70歲的志工媽媽們，從買食材、備料一手包辦，包出香氣四溢愛心客家粽，並出車親將這份節慶祝福親自送到扶助的弱勢家庭手中。

    這場動員全隊的年度盛事，活動組長68歲的陳桂鳳是大家公認的「大掌廚」，她自幼在大家庭長大，8、9歲起便操持家務，練就一手能操辦「辦桌」的精湛手藝，加入家扶14年，多年來不論隊長是誰，她總是低調在廚房後方默默耕耘，負責各項活動的餐飲準備。

    陳桂鳳不僅出錢出力，與丈夫長期以共同名義支持家扶各項大型活動，14年來累積捐款近50萬元，更抱持著「活到老、學到老」的精神，用實際行動溫暖社會，也曾榮獲衛生福利類金質獎的殊榮。陳桂鳳表示，做志工就是圖一個歡喜心，大家不計較、一起動手做，看到幫忙的家庭吃得開心，一切辛苦都值得了。

    桃園家扶中心扶幼委員會主委謝文卿表示，這25年來，媽媽們頭上的白髮變多了，身手或許不如從前俐落，但只要端午節一到，她們那顆想照顧孩子和弱勢家庭的心，從來沒有變過，感謝這群「溫媽媽」們不畏辛勞的無私奉獻。

    桃園家扶中心扶幼委員會主委謝文卿（左3）、主任張伏杉（中黃色衣者），衷心感謝溫媽媽端午包粽獻愛。（記者李容萍攝）

    桃園家扶中心扶幼委員會主委謝文卿（左3）、主任張伏杉（中黃色衣者），衷心感謝溫媽媽端午包粽獻愛。（記者李容萍攝）

    桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」出錢出力舉辦「粽香送溫情」活動，圖中為活動統籌陳桂鳳、右3為隊長張秀娥.。（記者李容萍攝）

    桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」出錢出力舉辦「粽香送溫情」活動，圖中為活動統籌陳桂鳳、右3為隊長張秀娥.。（記者李容萍攝）

    桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」出錢出力舉辦「粽香送溫情」活動。（記者李容萍攝）

    桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」出錢出力舉辦「粽香送溫情」活動。（記者李容萍攝）

    桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」出錢出力舉辦「粽香送溫情」活動。（記者李容萍攝）

    桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」出錢出力舉辦「粽香送溫情」活動。（記者李容萍攝）

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