高齡換駕照新制上路 草屯衛生所8日首發一站式服務

南投縣70歲以上長輩，完成換新照程序，從監理站人員手中拿到新的駕照。（南投監理站提供）

70歲以上高齡換駕照6月1日上路，南投監理站表示，3天來都有長輩前來換照，換照前有2小時講習，長輩上課認真，反應熱烈，原因是交通標線號誌和規則增加很多，上課後終於比較清楚。由於南投縣幅員遼闊，需要有一站式體檢加換照服務站，監理站已在洽談，已確定8日將由草屯衛生所首發。

交通部高齡換駕照新制上路，70歲到74歲汽機車駕駛人，只要體檢和上兩小時的交通安全講習，即可換發新駕照，而75歲以上的長輩，則要加上認知功能測驗，南投監理站表示，全縣70歲到74歲汽機車駕駛人有2萬多人，75歲以上則有1萬餘人，這3天已有長輩到監理站換發新照，而監理站為配合長輩，每天也都會開課講習，3天來已有29人完成換照。

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監理站發現，長輩上課很認真，對新的標線標誌、交通規則有不懂的，也很踴躍發問，有長輩說，現在的交通規則和標誌標線與當年考駕照時變很多，藉由上課可以比較清楚，騎車和開車會比較安全，也比較不會被開罰。

由於南投縣幅員遼闊，要先去醫療院所體檢，再到南投監理站或埔里分站換發新照，對長輩的負擔不小，南投監理站已在跟13鄉鎮市公所或衛生所，洽談合作開設體檢換照一站式服務，目前草屯衛生所已談好（8日）開站，當天上午8時40分至10時40分提供體檢講習加換駕照服務。

據了解，集集鎮公所也將與監理站合作，預定在9月開設一站式服務，為鎮內的100多位長輩提供服務。

南投監理站為換新照長輩開交通安全講習課程，長輩非常認真聽課。（南投監理站提供）

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