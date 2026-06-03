愛文芒果全力輸出！目前外銷最大宗非日本 南市蒸熱廠曝原因

愛文芒果進入產季，玉井蒸熱廠全面啟動，搶攻外銷市場。（記者吳俊鋒攝）

台南芒果產季，預估今年收成增加，為了協助穩定價格，市府強化外銷推廣力道，全面展開愛文的蒸熱處理，每天供貨量已逾20公噸，目前出口最大宗並非日本，而是韓國，主要在於關稅優惠，搶利多的訂單持續湧至。

由於台灣有東方果實蠅，愛文要外銷非疫區，得先進行無毒殺蟲程序，南瀛農產國際行銷公司的玉井蒸熱廠，扮演成功出口日、韓以及紐西蘭等地的關鍵角色，尤其在持續擴充、精進設備後，更有效確保良率、提升品質，深受貿易商青睞。

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南瀛農產國際行銷公司有市府官股經營，肩負愛文芒果通路拓展的重任，總經理余清永表示，玉井蒸熱廠上月中旬提前啟動後，累計已供應貿易商上百公噸，近來每天3條作業線全開，甚至必須晚上加班，努力提升處理量能，以消化客戶訂單。

現階段蒸熱處理的愛文，以外銷韓國為主，佔了約7成，余清永分析，本月底前輸出至當地仍享關稅優惠，有利於上架通路的價格競爭，因此貿易商持續搶進；而先前已經空運至紐西蘭的愛文芒果，雖然僅3公噸，但市場口碑極佳，已經開始追加訂單。

至於日本市場，余清永提到，因應當地中元節的送禮需求，在本月上旬之後，訂單會逐漸增加，將急起直追韓國，後勢可期。

余清永指出，送來蒸熱處理的愛文都精挑細選過，平均單顆重量350公克以上，嚴格分級把關，今年芒果產量增加逾2成，希望政府能夠與韓國官方協調，延長關稅優惠，利於外銷拓展，以紓解市場賣壓。

余清永說，玉井廠目前作業量能已是全台之冠，且處理過程幾無耗損，以往單一年度進貨、蒸熱的愛文最高為700公噸。

蒸熱處理後的愛文芒果，由工作人員再品管並裝箱，供貨貿易商。（記者吳俊鋒攝）

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