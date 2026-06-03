為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    愛文芒果全力輸出！目前外銷最大宗非日本 南市蒸熱廠曝原因

    2026/06/03 18:23 記者吳俊鋒／台南報導
    愛文芒果進入產季，玉井蒸熱廠全面啟動，搶攻外銷市場。（記者吳俊鋒攝）

    愛文芒果進入產季，玉井蒸熱廠全面啟動，搶攻外銷市場。（記者吳俊鋒攝）

    台南芒果產季，預估今年收成增加，為了協助穩定價格，市府強化外銷推廣力道，全面展開愛文的蒸熱處理，每天供貨量已逾20公噸，目前出口最大宗並非日本，而是韓國，主要在於關稅優惠，搶利多的訂單持續湧至。

    由於台灣有東方果實蠅，愛文要外銷非疫區，得先進行無毒殺蟲程序，南瀛農產國際行銷公司的玉井蒸熱廠，扮演成功出口日、韓以及紐西蘭等地的關鍵角色，尤其在持續擴充、精進設備後，更有效確保良率、提升品質，深受貿易商青睞。

    南瀛農產國際行銷公司有市府官股經營，肩負愛文芒果通路拓展的重任，總經理余清永表示，玉井蒸熱廠上月中旬提前啟動後，累計已供應貿易商上百公噸，近來每天3條作業線全開，甚至必須晚上加班，努力提升處理量能，以消化客戶訂單。

    現階段蒸熱處理的愛文，以外銷韓國為主，佔了約7成，余清永分析，本月底前輸出至當地仍享關稅優惠，有利於上架通路的價格競爭，因此貿易商持續搶進；而先前已經空運至紐西蘭的愛文芒果，雖然僅3公噸，但市場口碑極佳，已經開始追加訂單。

    至於日本市場，余清永提到，因應當地中元節的送禮需求，在本月上旬之後，訂單會逐漸增加，將急起直追韓國，後勢可期。

    余清永指出，送來蒸熱處理的愛文都精挑細選過，平均單顆重量350公克以上，嚴格分級把關，今年芒果產量增加逾2成，希望政府能夠與韓國官方協調，延長關稅優惠，利於外銷拓展，以紓解市場賣壓。

    余清永說，玉井廠目前作業量能已是全台之冠，且處理過程幾無耗損，以往單一年度進貨、蒸熱的愛文最高為700公噸。

    蒸熱處理後的愛文芒果，由工作人員再品管並裝箱，供貨貿易商。（記者吳俊鋒攝）

    蒸熱處理後的愛文芒果，由工作人員再品管並裝箱，供貨貿易商。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播