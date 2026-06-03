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    首頁 > 生活

    竹市光武國中使出冰淇淋魔法 校長請畢業生吃炸冰淇淋

    2026/06/03 19:11 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市光武國中使出冰淇淋魔法，校長黃信騰用魔法餐車請畢業生及教職員吃炸冰淇淋，成為最難忘的青春回憶。（學校提供）

    新竹市光武國中使出冰淇淋魔法，校長黃信騰用魔法餐車請畢業生及教職員吃炸冰淇淋，成為最難忘的青春回憶。（學校提供）

    怎樣的畢業典禮讓你忘不掉？新竹市光武國中校長黃信騰請來魔法餐車，讓九年級畢業生及教師都吃到難忘的炸冰淇淋，成為最難忘的校園記憶。

    黃信騰說，這台魔法餐車出現在校園，有如哈利波特故事中霍格華茲期末宴會前，突然出現在走廊盡頭的魔法餐車般，而這次學生不用加隆購買，也不用通關密語，每位教職員跟56屆畢業生都會收到1份專屬的畢業驚喜「炸冰淇淋」，外層是熱熱酥酥的金黃魔法，裡面藏著冰冰甜甜的青春回憶，就像3年的國中生活，有時候很燙很累、有時候很甜，但回頭看，卻是最難忘的味道。

    黃信騰說，畢業不只是典禮上的掌聲與淚水，還應該有一些很多年後還會記得的小事，他期許未來某一天，早已忘記某次考卷的分數，忘記哪一天被罰站，甚至忘記哪節課偷偷打瞌睡，但可能會突然想起「欸，我們畢業前，學校居然出現一台冰淇淋車，校長還請全校畢業生吃炸冰淇淋」的回憶，就是最棒的青春回憶。

    新竹市光武國中使出冰淇淋魔法，校長黃信騰用魔法餐車請畢業生及教職員吃炸冰淇淋，成為最難忘的青春回憶。（學校提供）

    新竹市光武國中使出冰淇淋魔法，校長黃信騰用魔法餐車請畢業生及教職員吃炸冰淇淋，成為最難忘的青春回憶。（學校提供）

    新竹市光武國中使出冰淇淋魔法，校長黃信騰用魔法餐車請畢業生及教職員吃炸冰淇淋，成為最難忘的青春回憶。（學校提供）

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