竹市光武國中使出冰淇淋魔法 校長請畢業生吃炸冰淇淋

新竹市光武國中使出冰淇淋魔法，校長黃信騰用魔法餐車請畢業生及教職員吃炸冰淇淋，成為最難忘的青春回憶。（學校提供）

怎樣的畢業典禮讓你忘不掉？新竹市光武國中校長黃信騰請來魔法餐車，讓九年級畢業生及教師都吃到難忘的炸冰淇淋，成為最難忘的校園記憶。

黃信騰說，這台魔法餐車出現在校園，有如哈利波特故事中霍格華茲期末宴會前，突然出現在走廊盡頭的魔法餐車般，而這次學生不用加隆購買，也不用通關密語，每位教職員跟56屆畢業生都會收到1份專屬的畢業驚喜「炸冰淇淋」，外層是熱熱酥酥的金黃魔法，裡面藏著冰冰甜甜的青春回憶，就像3年的國中生活，有時候很燙很累、有時候很甜，但回頭看，卻是最難忘的味道。

請繼續往下閱讀...

黃信騰說，畢業不只是典禮上的掌聲與淚水，還應該有一些很多年後還會記得的小事，他期許未來某一天，早已忘記某次考卷的分數，忘記哪一天被罰站，甚至忘記哪節課偷偷打瞌睡，但可能會突然想起「欸，我們畢業前，學校居然出現一台冰淇淋車，校長還請全校畢業生吃炸冰淇淋」的回憶，就是最棒的青春回憶。

新竹市光武國中使出冰淇淋魔法，校長黃信騰用魔法餐車請畢業生及教職員吃炸冰淇淋，成為最難忘的青春回憶。（學校提供）

新竹市光武國中使出冰淇淋魔法，校長黃信騰用魔法餐車請畢業生及教職員吃炸冰淇淋，成為最難忘的青春回憶。（學校提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法