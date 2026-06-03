70歲換照新制澎湖首發場 光榮社區活動中心人山人海

澎湖邁向超高齡社會，高齡換照一站式服務人山人海。（記者劉禹慶攝）

澎湖監理站今（3）日在馬公市光榮社區活動中心辦理高齡駕駛換照一站式服務，現場人山人海，超過80位以上經體檢合格長者參加2小時免費高齡換照道路交通安全講習，完成換發有效期間至年滿75歲的駕駛執照。

高齡駕車車禍頻傳，高齡換照新制5月31日上路，從75歲下修為70歲，年滿70歲未滿75歲之駕駛人，經體格檢查合格並完成高齡換照講習，換發有效期間至年滿75歲駕照；年滿75歲以上之駕駛人，另須再通過認知功能測驗或提出無患有中度以上失智症之證明文件，辦理換發效期3年駕照。

請繼續往下閱讀...

根據澎湖監理站統計，澎湖70歲以上持有駕照者4000餘人，符合新制上路70歲換照者，約有1400餘人，因此澎湖監理站首發場，選擇在馬公市區人口密集的光榮里舉行，約有4000餘人，今日會場也有不少長者跨里而來，將會場擠得水洩不通，幾無立足之地。

澎湖監理站站長陳逸裕提醒，長輩收到監理機關寄發的換照通知書，可先前往各衛生所、澎湖醫院及惠民醫院完成體檢，並完成2小時之安全教育課程後、並攜帶身分證、駕照及2年內1吋相片4張，前往監理所站展延換照即可。如有疑問歡迎洽服務專線06-9216293或洽承辦人06-9211167分機404莊先生。

澎湖監理站在光榮社區中心舉行高齡換照一站式服務說明會。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法