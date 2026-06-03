南投熊愛閱讀成果豐！乾峰國小37位學生半年讀3720本書

南投縣政府3日舉辦「熊愛閱讀」閱讀護照計畫頒獎典禮。（南投縣文化局提供）

南投縣「熊愛閱讀」閱讀護照計畫，今（3日）舉行頒獎典禮，國姓鄉乾峰國小全校37位學生，在半年活動期間共閱讀3720本書，平均每人閱讀100本書，成為全縣最愛閱讀的學校，另該校在「說」情「畫」意活動中，37位學生共創作43篇，也拿下最具創作能量的學校，並已蟬聯這兩個獎項多年，相當不容易。

由南投縣政府文化局以及18度C文化基金會共同合辦的南投縣「熊愛閱讀」閱讀護照計畫，114年下半年有127所小學、19897位學生參與認證，共閱讀了66萬7995本書，平均每位小朋友在半年內閱讀了33.5本書。

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此外，本期縣長獎選出個人獎「閱讀高手」12位及「心得達人」36位，獲獎學生能得到18度C的巧克力叔叔小客人貴賓券，與爸爸媽媽一起到Feeling18享用美味甜點，其中有7位學生獲得「連霸獎」，還獲贈榮獲2025年世界盃聖誕麵包大賽總冠軍的義大利傳統水果麵包。

此外，為提升縣內學童英語力，18度C文化基金會、Books For Taiwan也與縣府合辦「Books For Taiwan免費外文書索取計畫」，從美國當地圖書館等單位收集到書況良好的二手圖書整理打包送回台灣，讓優質的外文書漂洋千里來到南投縣供各國中小學生閱讀，提升外文能力。

Books For Taiwan外文書索取計畫，60箱二手英文圖書今年3月運抵南投供中小學生閱讀。（南投縣文化局提供）

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