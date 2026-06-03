百吉國小石門水庫「水上畢典」 划SUP領畢業證書

桃園市副市長蘇俊賓（左2）與百吉國小畢業生各自操作SUP領畢業證書。（桃園市政府提供）

桃園市大溪區百吉國小雖是偏鄉小校，憑藉鄰近石門水庫優勢，今（3）日在阿姆坪水域舉辦「百吉國小水上畢業典禮」，副市長蘇俊賓到場陪同13名畢業生划SUP立板，在水庫中奮力找尋畢業證書，校方也幫他準備一份自己的「完成證明」。

蘇俊賓指出，百吉國小雖然規模不大，卻擁有令人稱羨的在地自然與文化環境，石門水庫就是學生生態探索的最好場域，學校老師細膩地將周邊的生態資源，轉化為獨一無二的教育特色，校方不僅讓孩子從小接觸專業水域運動、生態保育，更融入原民文化課程，同時透過非洲鼓、烏克麗麗等多元才藝活動，全面培養學生的興趣與自信，讓整體的課程更加豐富多元。

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蘇俊賓提到，在桃園不只有百吉國小這樣的成功案例，像新屋的蚵間國小、龍潭的三和國小，也都具有獨特的歷史文化或自然生態景觀，帶給孩子不同於一般學校的豐富學習體驗，讓社會看見偏鄉教育的無窮價值與可能性。

在學生熱情指導下，蘇俊賓和大家開始划著自己的SUP，目標是400多公尺遠的浮台區，學校為每位畢業生精心製作的雷雕畢業證書漂浮在水面上，等著大家去領取。只是完成任務後，或許是太興奮，拍照時蘇俊賓不小心失去平衡落水，在學生的齊心協助下重新爬上划槳板，他急忙解釋，「這絕對不是故意安排好的橋段，意外成為這屆畢業生中唯一落湯雞，絕對是學生們一輩子的回憶，也會是自己最棒的回憶」。

百吉國小校長王連進說，學校發展划船特色教育約7年，學生在SUP、輕艇及輕艇水球等水域運動賽事屢創佳績，全國賽事表現亮眼。透過課程與訓練，學生不僅學習水域運動技能，也認識自然環境、培養自救能力與水域安全觀念，並在過程中建立團隊合作及堅持到底的精神。

蘇俊賓指出，百吉國小雖然規模不大，卻擁有令人稱羨的在地自然與文化環境，石門水庫就是同學們生態探索的最好場域，學校老師非常細膩地將周邊的生態資源轉化為獨一無二的教育特色，校方不僅讓孩子從小接觸專業水域運動、生態保育，更融入原民文化課程，同時透過非洲鼓、烏克麗麗等多元才藝活動，全面培養學生的興趣與自信，讓整體的課程更加豐富多元。

桃園市副市長蘇俊賓（中）與百吉國小畢業生各自操作SUP領畢業證書。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（中）與百吉國小畢業生各自操作SUP領畢業證書。（桃園市政府提供）

桃園市副市長蘇俊賓（右2）與百吉國小畢業生各自操作SUP領畢業證書。（桃園市政府提供）

桃園市副市長蘇俊賓（右5）與百吉國小畢業生各自操作SUP領畢業證書。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（中）與百吉國小畢業生各自操作SUP領畢業證書。（記者李容萍攝）

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