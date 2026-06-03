台南精品咖啡評鑑揭曉 東山78歲陳得抱回特等獎冠、亞軍

台南市國產精品咖啡評鑑，由東山高峰咖啡園咖啡農陳得（中）包辦特等獎的冠、亞軍，東山農會總幹事余淑琴（右）、評鑑主審陳婉甄（左）肯定獲獎不容易。（記者楊金城攝）

台南市國產精品咖啡評鑑今天（3日）下午出爐，參賽42支生豆件數創下歷年新高，並由東山高峰咖啡園的2支咖啡豆包辦特等獎的冠、亞軍，冠軍豆獲得87.11分創下咖啡評鑑的新紀錄，78歲園主咖啡農陳得十分開心。東山區農會將在5日舉辦台南精品咖啡媒合會進行競標，冠軍豆的競標價格可望打破去年1公斤3萬2千元高價。

台南市農業局、東山農會第14年舉辦台南市國產精品咖啡評鑑，東山農會總幹事余淑琴表示，聘請12位咖啡專家、烘豆師組成專業評審團，歷經4天初賽、複賽的評審，針對香氣、風味、酸質、甜感、餘韻、平衡性、乾淨度及整體表現等項目進行專業評比，才選出今年特等獎、頭等獎和金質獎，金質獎都在83分以上，咖啡品質穩定，咖啡農精進國產咖啡栽種和製豆技術。

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獲得南市精品咖啡特等獎有高峰咖啡園、歐爸的咖啡園、大鋤花間咖啡生態農場等6支咖啡豆，都獲得85分以上高分，其中高峰咖啡園陳得的2支咖啡豆獲得特等獎的第一、第二名。陳得原是名鐵工，57歲那年回到東山高原老家栽種咖啡2甲多地，22年來他曾拿過精品咖啡評鑑二次特等獎，這次是第三度獲得特等獎，並創下歷史高分87.11分，評鑑揭曉剎那，他喜出望外，情緒高昂。

頭等獎有奕品咖啡農園、十萬咖啡、村長天池咖啡、大鋤花間咖啡生態農場、金讚咖啡農園、高峰咖啡園、橫路咖啡工作室、烏鴉坑咖啡園、馨發咖啡鄉、金蓉咖啡莊園、崁頭山紅楓咖啡等15支咖啡豆獲獎；金質獎有12支咖啡豆獲獎。

往年台南國產精品咖啡豆都會將特等、頭等獎薦送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）評鑑，獲得世界級認證的成績優異，可惜今年CQI不辦評鑑了。

台南市咖啡種植面積63公頃，東山區即占約54公頃，東山咖啡遠近馳名；農業局專委吳俊傑說，參賽生豆件數創新高，顯示咖啡農重視評鑑活動，更反映台南東山咖啡產業持續升級與蓬勃發展的成果，市府未來將持續攜手東山區農會及咖啡農，深化栽培管理與後製技術輔導，強化品牌整合行銷、拓展國內外市場通路，提升台南咖啡國際能見度與整體產業競爭力。

台南市國產精品咖啡評鑑由十二位評審歷經四天才評鑑出爐。（記者楊金城攝）

獲得南市精品咖啡特等獎有六支咖啡豆，得獎咖啡農合影留念。（記者楊金城攝）

台南市國產精品咖啡評鑑今天（3日）下午出爐，參賽42支生豆件數創下歷年新高。（記者楊金城攝）

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