明高溫上看36度水氣漸增 滯留鋒報到「雨下到發紅」時間曝

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

把握明天（4日）好天氣！中央氣象署預報，明天部分地區有局部36度高溫，但水氣逐漸增多，南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，週五受到低氣壓或熱帶性低氣壓接近影響，全台有雨，下週日水氣還是偏多，但降雨空檔較多；下週開始受滯留鋒、西南風影響下，雨勢更為明顯、降雨時間拉得更長，小心短延時的強對流出現，伴隨劇烈天氣現象。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天西南風增強，水氣就會逐漸增多，南部、東南部地區一整天有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，不過，午後熱對流旺盛，預估中部以北地區有局部短沿時大雨發生。

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黃恩鴻指出，週五、週六受到低氣壓或熱帶性低氣壓（TD）接近及影響，特別是週五基本上全台有雨，西半部、東半部地區及其他山區可能會有局部大雨發生，尤其午後對流發展旺盛，大台北地區、中部以北山區有短延時豪雨發生，週六低氣壓或TD逐漸遠離，但水氣還是多、天氣不穩定，各山區仍有局部較大雨勢發生機率。

黃恩鴻說，下週日西南風影響下，水氣還是偏多，但降雨空檔比較多，各地大致多雲，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部短暫雷陣雨，東半部地區並有局部大雨發生。

下週一開始鋒面接近、受到西南風影響，水氣增多，黃恩鴻指出，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有局部大雨發生；週二開始鋒面、西南風影響，一直持續到週末雨勢明顯，這波水氣有助於緩解中南部水情，西半部、東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生，其他地區有短暫陣雨或雷雨，尤其滯留鋒加上西南風水氣影響，這段時間容易有短延時的強對流出現，伴隨劇烈天氣現象。

溫度部分，黃恩鴻說，明天還是會比較熱一點，但南台灣溫度略降，白天溫度32度，中部以北、宜花白天仍有33至35度，大台北盆地、花東縱谷仍有局部36度左右高溫，週五開始到下週二，因為下雨機率高，各地白天溫度略降，普遍30至33度。

黃恩鴻提醒，明天西南部沿海及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。

預測天氣圖。（氣象署提供）

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