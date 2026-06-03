澎湖浪犬成群闖民宿圍殺虎斑貓 殘忍驚悚畫面全被錄

澎湖民宿收編的虎斑貓，模樣相當可愛，卻遭到流浪犬攻擊致死。（民眾提供）

以往在澎湖鄉間小道成群結隊的流浪犬，新近有向社區移動跡象，1名民宿業者新近收編1可愛虎斑貓，今（3）日凌晨遭到多隻流浪犬圍攻致死，連屍骨都無存，殘忍的殺戮過程，被監視器全都錄。針對流浪犬行凶攻擊浪貓行為，澎湖家畜疾病防治所已展開誘捕行動。

1名民眾在社群發文表示，民宿才收編不到1週的虎斑貓，模樣相當可愛，成為民宿客人眼中的可愛萌貓，可望培養成為民宿招牌貓。不料今日凌晨2時30分，卻遭5隻流浪犬侵入民宿庭院圍攻，最終遭啃食致死，幾乎屍骨無存，殘忍屠殺畫面，全被監視器錄下，令人怵目驚心。

請繼續往下閱讀...

根據監視器畫面，流浪犬成群結隊闖入庭院，小貓受驚後爬上樹躲避，但犬群持續守候包圍，最後仍遭拖下樹攻擊致死，整個攻擊過程分工明確，流浪犬行為就像巡邏有素的游擊隊。同樣的情形在去年也曾發生過，馬路對面一隻浪貓逃上樹避難，仍遭犬群圍困啃食死亡；沒想到今年悲劇再度上演。

由於澎湖屢傳流浪犬攻擊事件，似已噬血成性，不僅浪貓受害，白沙許多家禽、家畜養殖戶也是受害者，民眾擔心這些有組織的流浪犬，會將攻擊對象轉向幼童及老人，引發社會恐慌。澎湖縣家畜疾病防治所長吳靜芷表示，對於具公共安全疑慮的流浪犬，均採人道方式捕捉並收容安置。民眾若發現流浪犬群聚或攻擊行為，可通報防治所設置誘捕籠捕捉，並定期巡查及執行夜間吹箭捕捉外，同時委託專業團隊協助捕捉母犬結紮，希望從源頭控制數量。

監視器畫面錄到流浪犬，集體攻擊浪貓畫面。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法