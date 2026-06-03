九如河堤啃農作山豬「被88風災沖來」？ 縣府解析原因

農民說，田梗常有山豬留下的痕跡。（屏東縣九如鄉長藍聰信提供）

位於平地的高屏溪河堤怎麼會有山豬？山豬不是應該住在山區、森林？屏東縣九如堤防山豬橫行，破壞農作物，農民苦不堪言，族群龐大，九如鄉公所甚至公開徵求有經驗的山豬獵人協助，以便依法向縣府提出獵捕申請，公所今（3）日已接獲多通詢問電話。

到底山豬從哪裡來的？地方鄉親盛傳可能是2009年88風災時，洪水把山豬從山區沖下來，九如冷水坑一帶剛好是大轉彎，山豬被沖到此處就上岸定居，不過，縣府也解析了可能原因。

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屏東縣政府農業處分析，天然災害確實可能造成野生動物棲地改變，此外，因該處為高屏溪高灘地範圍，會出現山豬情形，研判也可能由高雄旗山、美濃山區沿著溪流高灘地一路下來，且近年高灘地種植農作物情況普遍，山豬有豐沛食物來源，加上蘆葦草叢處可供藏匿的處所多，以致造成牠們長期滯留發生農作物危害情形。

農業處說明，接獲九如鄉公所反映後，洽詢林保署屏東分署，提供改良式獵具16組，由九如公所帶回供農民申請使用，並請原鄉資深獵人提供九如鄉防治經驗。若農民遇到山豬破壞農林作物，可向縣府申請防治野生獸類危害農林作物補助電圍網或電牧線圍籬，輔以改良式獵具捕獵，如有宰殺獵捕需求須事先向縣府申請，不可私自獵捕，違者可依野保法處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

農民說，山豬會鑽到田間，造成水稻倒伏。（屏東縣九如鄉長藍聰信提供）

縣府接獲九如鄉公所請求協助後，經洽詢林保署屏東分署，提供改良式獵具16組，由九如鄉公所帶回供農民申請使用。（屏東縣九如鄉長藍聰信提供）

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