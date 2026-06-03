竹市鼠患頻傳卻用傳統投藥防治 議員鄭美娟籲建立科學監測機制

新竹市鼠患頻傳卻用傳統投藥防治，市議員鄭美娟籲建立科學監測機制。圖為建國公園。（記者洪美秀攝）

新竹市議員鄭美娟今天在議會質詢指出，竹市多處公共空間已出現鼠患問題，包括站前廣場及公園，甚至還有人看到老鼠竄爬到街友身上，但市府目前的處理方式仍停留在接獲通報才清消及投藥的被動模式，缺乏長期監測與數據管理機制，籲市府儘速建立科學化、系統化的鼠患防治制度。市府環保局回應會研擬相關科學化監測機制。

鄭美娟表示，過去幾個月來，服務處陸續接獲民眾反映，包括新竹火車站通往客運轉運站的連通走廊、站前下沉式廣場周邊、建國公園等地，都有老鼠出沒情形。其中在火車站周邊，不少民眾反映垃圾桶經常滿溢，老鼠甚至直接在人群間穿梭，簡直是「新竹市的米奇樂園」，而市府的處理流程大多是接獲通報後派員清消，接著要求民眾或管理單位自行維護，或提供滅鼠藥，便簡單追蹤結案。

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她說，許多國際城市早已將鼠患管理視為公共衛生政策的一環，透過鼠跡調查及民意回饋等資料建立風險熱區，並搭配紅外線監測與AI辨識技術追蹤鼠類活動，甚至是透過固定鼠餌站、咬痕調查、熱區巡查及排水系統監測等方式，建立長期數據資料庫，作為政策調整依據。竹市目前缺乏持續性的監測制度，若沒有數據，就無法判斷鼠患是否改善。

此外，她也要求市府，投放鼠藥必須要用藥盒，並公告投放區域，避免誤傷貓狗及鳥類等大自然生物，且鼠患並非單次投藥就能解決，建議市府建立跨局處鼠患熱區管理機制，針對高風險區域進行定期監測，並公開數據。

新竹市鼠患頻傳卻用傳統投藥防治，市議員鄭美娟籲建立科學監測機制。（記者洪美秀攝）

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