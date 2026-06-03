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    首頁 > 生活

    T-34教練機殉職飛官是學弟 台東縣長秘書「感應」開壇慰英靈

    2026/06/03 16:38 記者劉人瑋／台東報導
    「學弟，不要慌，學長來幫你！」台東縣長秘書馬俊宇以法事協助英靈。（馬俊宇提供）

    「學弟，不要慌，學長來幫你！」台東縣長秘書馬俊宇以法事協助英靈。（馬俊宇提供）

    昨傳出飛官不幸罹難，遠在台東的縣長秘書馬俊宇3年前甫成乩身、還是罹難飛官過俊男學長，傳出他感應到過喊著「學長，幫幫我」，宮廟得知英魂感召，立即配合渡化科儀。馬俊宇說，學長能幫的即是如此，願英靈永翔天際。

    46歲、空軍官校93年班畢業的罹難飛官過俊男，是馬俊宇以往空軍官校學弟。昨馬在行程中得知空難事故，去電軍界友人得知是自己以前同桌學弟小過（過俊男）罹難，心中難過，回到車上就有所感應。

    馬俊宇說，當時感應到小過呼喚，立即去電新園的安南宮主委並稱要立即辦法事渡化。主委只覺來得突然，一問得知是當天殉職飛官，只回句「幾點？我馬上到」，2人即在宮內進行法事。馬俊宇堅持「不能細說，否則會揹上因果」，但呈現的都是過世者最後留下的怨念、痛苦、受傷樣，自己藉由法事「看來學弟的表情好太多了」，自己也安心不少。

    馬俊宇表示，自己長期被說「嘴巴開過光」、一說就靈驗，自己求、問主神玄天上帝才得知自己有此因果、成為神明乩身，半年前感應神明要求「要廣為宣傳善行、神明」，自己將起乩、問事內容PO臉書，當時縣長饒慶鈴不解「你為什麼要這麼做？」馬俊宇當時回覆「我也不知道，總之是神明交代」。但如今推測起來「一切都說得通了，小過、許多官校學長弟當時就知道我是乩身，帝爺公（玄天上帝）就是為了今日一切的安排！」

    馬說，由於學長弟制重，以前都要「釘」合桌學弟，自己要求白飯添至高尖，要小過「學弟，別說學長欺負你，你吃幾碗、學長就吃幾碗，別讓學長失望！」2位年輕學生撐著結束比賽，也「互整」出感情。

    馬俊宇說，民俗的力量誠未可測，此事亦未知會小過家人，但身為學長如能幫上學弟也是盡學長責任，「望學弟在另一個世界裡，依然能駕著飛機，展翼長空，自由翱翔」。

    ☆民俗說法僅供參考☆

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