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    首頁 > 生活

    錯過再等1年！雲林石梯賞螢 遊客驚艷

    2026/06/03 16:23 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林古坑樟湖山區石梯成千上萬螢火蟲飛舞，遊客驚艷。（圖由雲林縣府提供）

    雲林古坑樟湖山區石梯成千上萬螢火蟲飛舞，遊客驚艷。（圖由雲林縣府提供）

    2026年雲林螢火蟲季系列活動受到歡迎，吸引許多大人帶著孩子上山賞螢，縣府農業處表示，目前古坑樟湖地區、華山山豬湖螢況還不錯，可在石梯上觀賞到點點螢光在茶園、山林中飛舞，賞螢遊程至6月底，邀請大家來古坑追螢。

    雲林近幾年公私協力推動生態復育，在古坑華山、樟湖地區復育5處螢火蟲棲地，分別為華山土石流園區、華山山豬湖、華山大湖底及樟湖石橋竿蓁籠、張師傅生態紅茶園，以黑翅螢最多，其他還有大端黑螢、紅胸黑翅螢等。

    農業處指出，今年華山螢況穩定，賞螢活動也結合夜間生態導覽，民眾可以近距離觀賞螢火蟲，也能進一步認識友善農業與生態保育的重要性，目前樟湖地區及華山山豬湖的螢況還不錯，預估可持續至6月底。

    樟湖張師傅生態紅茶園、石橋竿蓁近來螢況不錯，張師傅表示，茶園長期採友善耕作方式經營，是1處結合生態復育、環境教育的生態茶園，雖然今年雨水不足，氣候也偏乾，但地方投入棲地復育與生態營造，相較去年今年螢況很不錯，延石梯往上走，可看見成千上萬的螢火蟲飛舞。

    農業處長魏勝德表示，今年賞螢季活動除賞螢，還有串聯在地友善農場、生態茶園與環境教育場域，推出一系列食農教育與永續體驗遊程，包含友善耕作導覽、茶文化體驗、生態手作、森林夜觀等內容，讓民眾不只是「看見螢火蟲」，更能深入認識土地與生態共生的生活方式，體驗遊程預約或相關活動資訊可上「雲林螢火蟲季」粉絲專頁查詢。

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