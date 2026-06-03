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    首頁 > 生活

    苗栗體育班招生遭質疑不公 教育處允訂規範降家長疑慮

    2026/06/03 16:34 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣議員鄭碧玉今（3）日於議會總質詢，關心縣內體育場館、體育三級制等問題。（圖由縣府提供）

    苗栗縣議員鄭碧玉今（3）日於議會總質詢，關心縣內體育場館、體育三級制等問題。（圖由縣府提供）

    苗栗縣議員鄭碧玉今（3）日於議會總質詢，關心縣內體育場館、體育三級制等問題，並指出接獲家長陳情指有學校體育班招生疑有評選不公問題，要求縣府教育處能夠訂立體育班招生規定，增聘外部委員以維持評選公平性。教育處長葉芯慧同意研擬相關辦法，來降低家長疑慮。

    鄭碧玉質詢指出，她接獲家長陳情，有些學校體育班教練在校外兼課，並有收費，自己又身兼體育班招生評審，有疑似評審不公的問題，促教育處訂立統一辦法，不要由教練一個人說了算。鄭碧玉並建議教育處增加外聘委員參與，以提升招生公平性。

    葉芯慧答詢表示，縣內目前有3所縣立高中及9所國中設有體育專班，因每校體育班發展類型不同，所以原則上，體育班招生作業由各校辦理，教育處就各校招生簡章部分做備查。

    對於議員建議，葉芯慧同意將研擬訂立相關辦法規定，同時增訂外聘委員的比率，並請各校在呈報招生委員時，若有人在外兼課時，以密件通報教育處做審查，以維護學生權益。教育處對不適任教練相關的退場機制，也會訂定相關辦法。

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