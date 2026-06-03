台鐵售票獎金5年「0人領過」 1個月賣300萬仍拿不到

台鐵產業工會指出，近五年沒有人領到過售票僅金。（記者吳亮儀攝）

台鐵過去為激勵售票員工，設置「售票績效考核獎金辦法」，可發售票獎金，依照不同車站站等，以個人與車站的積點排名方式每季核算，希望發放獎金激勵員工士氣，但台鐵產業工會批評，近五年逾千名售票員工，領到該筆獎金人數為「0」。台鐵公司則表示「暫不回應」。

台鐵產業工會今天（3日）批評，台鐵在多年前提出獎金辦法，將積點排名較高者給予1000元到4000元的激勵作法，以維持售票人員士氣，但隨著電子票證興起、紙本售票減少，台鐵並未與時俱進修正該辦法，更未趁公司化全面檢視法規時檢討，將激勵政策束之高閣長達15年之久。

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產業工會透過立法院協調會，反映售票獎金自2011年以來已15年未修訂，許多工作超過10年的員工只聽過、但從未領過該獎金，新進員工更是從未聽過。而台鐵公司自己提供的資料顯示，近五年全台鐵上千名售票員工，每月個人售出數十、數百萬的金額，領取獎金人數居然是「0」人。

產業工會指出，現行售票獎金有兩大問題，第一是完全未將電子票證服務的勞務算入積點當中，諸如TPASS購買加值、電子票證加值等，配合相關政府政策增加服務卻毫無激勵。

第二，售票獎金標準仍以紙本售票為主，有單月售票高達將近3百萬的員工，核算之後依然掛0。產業工會在協調會中，建請台鐵公司盡速檢討售票獎金辦法，納入電子票證服務進入積點、檢討獎金標準。

產工強調，這是馮輝昇總經理從公司化後就不斷強調要「激勵員工」，既然要激勵，就請公司拿出實際作為，邀請產工一同參與修正辦法，因為售票獎金辦法15年未修只會持續讓員工「積怨」而已。對此，台鐵公司表示「暫不回應」。

台鐵產業工會指出，近五年沒有人領到過售票僅金。（台鐵產工提供）

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