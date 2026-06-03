農試所組外銷助攻隊降蟲害薰蒸率 今年鳳梨外銷量拚2萬噸

農試所和農業部所屬單位合組鳳梨外銷助攻隊，協助降低鳳梨薰蒸率，提高果品賣相。（記者楊媛婷攝）

今年氣候平穩，盛產的果品也包含鳳梨，目前鳳梨價格維持穩定，受益於輸日順暢，我國鳳梨過去輸日有一定比率需要燻蒸，導致賣相、貯架壽命減少，農業部農試所組成外銷助攻隊，整合技術將燻蒸率從2023年的35.4%降低到去年的16.6%，鳳梨產地價更穩定維持每台斤12元。

隨中國於2021年3月起用不符國際貿易常規、無科學依據下，禁運台灣鳳梨，農業部拓展中國以外市場，日本已成為台灣鳳梨最大外銷市場，自今年元旦起迄今，鳳梨外銷量已達1萬5392噸，農試所所長王仕賢表示，為讓鳳梨順利輸日，也提高外銷鳳梨品質，該所和防檢署與台南農改場、高雄農改場等合作組成外銷助攻隊，先是解決一開始金鑽鳳梨因冷鏈斷鏈或過度低溫引起果肉褐化的黑心問題。

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隨台灣鳳梨輸日量大幅增加，部分鳳梨在日本檢出紋翅蛾等害蟲，導致必須整批燻蒸，王仕賢表示，團隊再篩檢出符合日本檢疫標準的防治藥劑，並訂定安全採收期，將燻蒸率從2023年的35.4%高峰降低到去年的16.6%，也透過酒精等消毒果梗，大幅降低鳳梨長途運輸期間常見的果梗霉腐狀況，將鳳梨儲架壽命極限14天的霉腐發生率從5成降低到35%，有效提升果實外觀與商品價值。

王仕賢進一步指出，團隊也在全台共28家的鳳梨集貨包裝場導入集塵設備與高壓氧艙等設備，去除可能殘留的害蟲並降低污染風險，也建置無人機施藥技術，每公頃施藥成本降低3成以上、節省約4千元，隨鳳梨品質提高，鳳梨產地價也穩定，農糧署表示，目前鳳梨產地價每台斤約10到12元。

我國鳳梨輸日順暢，依農業部統計，我國鳳梨今年迄6月3日，外銷量已超過1.5萬噸，其中輸日達1萬4530噸，農糧署表示，今年鳳梨外銷可望達2萬噸，另芒果鳳梨已輸日多年，也在今年5月22日順利獲得品種權。

台灣鳳梨品質好。（記者楊媛婷攝）

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