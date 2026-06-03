台人日本自駕狂被攔！租車公司列5點：把「台灣模式」放一邊

租車公司列出日本警察最常攔下台灣人的5個原因。（彭博）

台灣人相當喜愛到日本旅遊，也有許多人會挑戰自駕，不過由於交通規則不太相同，很多人常被日本警察攔下。對此，位於北海道札幌的租車公司，就列出日本警察最常攔下台灣人的5個原因，掀起網友討論。

租車公司在臉書社團「北海道旅遊自駕自由行」發文分享，去日本自駕前，一定要先把台灣的開車習慣放一邊，很多台灣人在日本出事，不是技術不好，也不是不會開車，而是人在日本，腦袋還停在台灣模式。日本警察廳的資料也指出，外國人駕駛的重大事故，這幾年一直在增加，連警方都把「外國人交通安全」列成重點工作。

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租車公司表示，去日本自駕之前，要先把5件事刻在腦袋裡。

一、看到倒三角寫著「止まれ」（停車再開），要直接停下來，不是慢下來、不是看一下、不是滑過去，是需要完全停車。

二、由於日本是左側通行，上車前提醒一次「左邊！左邊！左邊！」、轉彎前也再提醒一次，會發現這招真的救命。

三、看到鹿，不要急著閃。由於北海道有非常多野生鹿，很多車不是撞鹿，而是閃鹿翻車。正確做法是先握緊方向盤，再減速，且切忌急轉。租車公司提及，日本鄉村的鹿比你想像中還常出現，有點像在台灣開車，路邊會看到流浪狗那樣。

四、遇到大彎就慢慢轉，千萬不要用台灣那套「切西瓜」左轉。在日本，慢慢轉完全沒人會按喇叭，日本人比你想像的還佛系。

五、累了就休息。北海道的「兩小時車程」跟台灣的兩小時完全是不同概念。由於直線太長、景色太療癒，因此恍神比超速還危險。

租車公司叮嚀，台灣開車靠經驗，日本開車靠規則。在日本，守規矩的人最安全。

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