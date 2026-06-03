新竹縣都會區原住民文化園區動土 打造西海岸文化新地標

新竹縣都會區原住民文化園區融合原住民文化設計的集會空間、特色公園，完工後可望可成西海岸的新地標。完工示意圖。（新竹縣政府提供）

竹北等地區平地原住民族群多達1萬人，新竹縣政府在原民會補助下，投入總計1.1億元經費規劃興建「新竹縣都會區原住民文化園區」，今天開工動土， 預計明年底完工，融合原住民文化設計的集會空間、特色公園，屆時可望可成西海岸的新地標。

今天動土儀式上，新竹縣府邀請原住民族頭目、長老祈福，在原民會副主委谷縱．喀勒芳安、縣長楊文科、立委高金素梅、鄭天財及地方民代等見證下開工。據原民會統計，新竹縣原住民總人口約2.3萬人，受惠於竹北、湖口等科技產業園區及新豐鄰近地區的就業機會，居住在平地及都會區者高達1萬餘人。

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楊文科說，縣府自2023年開始推動新竹縣都會區原住民文化園區計畫，總經費約1.1億元，原民會補助45％經費，55％經費由縣府自籌。期望此園區不僅成為原住民族聚會、舉辦傳統祭儀與慶典活動的場所，也能吸引不分族群的民眾齊聚一堂；縣府同時提供原住民族語獎勵金等，鼓勵傳承母語文化。

縣府說，「新竹縣都會區原住民文化園區」基地坐落於竹北市舊港段新港小段，面積約1.69公頃，園區內將興建文化聚會所、天幕廣場與親子遊憩區等核心設施。

園區在外觀設計上，入口意象匯聚泰雅族「祖靈之眼」、賽夏族「雷女紋」與阿美族「八角星」3大代表圖騰，向內環抱的造型象徵多元族群文化的相互包容與接納。親子遊憩區內高16公尺的遊戲塔，以傳統捕魚工具「魚筌」為造型靈感；文化聚會所的屋頂及局部裝飾，則巧妙融入原民常見的三角幾何圖形，處處展現豐富的文化底蘊。

新竹縣都會區原住民文化園區將興建文化聚會所、天幕廣場與親子遊憩區等核心設施。完工示意圖。（新竹縣政府提供）

入口意象匯聚泰雅族「祖靈之眼」、賽夏族「雷女紋」與阿美族「八角星」3大代表圖騰向內環抱，象徵多元族群文化的相互包容與接納。完工示意圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府邀請原住民族頭目、長老為開工動土儀式祈福。（記者廖雪茹攝）

新竹縣都會區原住民文化園區在原住民歌舞精彩表演的暖場下，今天熱鬧開工，預計明年底完工。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府在原民會補助下，投入總計1.1億元經費規劃興建「新竹縣都會區原住民文化園區」，今天開工動土。（記者廖雪茹攝）

新竹縣都會區原住民文化園區新建工程，今天在中央與地方各界見證下開工動土。（記者廖雪茹攝）

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