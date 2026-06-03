向勤奮不懈的特教生致敬！教育部頒發近130萬獎助學金

中華醫大舉辦特殊教育獎助學金頒獎典禮，鼓勵表現優異的生命勇士。（中華醫大提供）

為鼓勵身心障礙生勤奮向學的精神，教育部針對表現優秀的學子頒發獎學金與補助金，中華醫事科大今年共有72人獲得，總金額129.4萬元，校方今天公開表揚這群不向命運低頭的勇士，祝福他們能持續精進、更上層樓，場面溫馨。

教育部的特殊教育獎學金與補助金是依照學業成績、障礙等級進行核發，金額從1至4萬元不等，華醫多達72位因表現優秀而獲得獎助，校長李碧娥認為展現了學子們不畏身心困逆、勇往直前的堅毅精神，令人敬佩。

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李碧娥提到，為讓有心向學的特殊教育生可以圓夢，全力營造友善的校園環境，讓身心障礙學子適應生活與學習，特別設置資源教室，安排有經驗的特殊教育輔導員專責協助，並連結校內外資源、提供學習輔具與策略、課業輔導、特殊考場，以及辦理各式活動等，幫忙學生融入團體。

學務長唐景俠強調，將持續強化特殊教育支持系統，攜手老師與專業人員，為每位孩子打造適性學習的舞台。

中華醫大有72人獲得教育部特殊教育獎助學金，校方舉辦頒獎典禮，公開表揚、祝賀。（中華醫大提供）

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