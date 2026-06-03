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    首頁 > 生活

    新竹市龍舟賽 6/19～21南寮舊漁港143隊熱戰

    2026/06/03 16:22 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市端午龍舟賽143支隊伍6月19日到21日在南寮舊漁港熱血登場，市府今天舉行龍舟點睛祈福及淨港儀式。（記者洪美秀攝）

    新竹市端午龍舟賽143支隊伍6月19日到21日在南寮舊漁港熱血登場，市府今天舉行龍舟點睛祈福及淨港儀式。（記者洪美秀攝）

    新竹市端午節龍舟競賽6月19日到21日在南寮舊漁港熱血登場，今天舉行龍舟點睛暨祈福儀式，市長高虹安循傳統為龍舟開光點睛，法師淨港祈福，祈求賽事圓滿順利、選手平安。今年龍舟賽規模再創新高，由2天增到3天，143支隊伍報名，各組冠軍隊伍最高可獲得10萬元獎金。

    市府說，今年共有143支隊伍報名參賽，除了新竹市警察局、消防局及海巡隊，更有台積電、九齊科技及宜特科技等竹科企業組隊參加，還有台大、清大、陽明交大學生隊伍，更有桃園、苗栗、台中及台東等縣市隊伍跨區參與，尤其社會團體組共83支隊伍報名，冠軍隊伍最高可獲得10萬元獎金。

    市府也擴大社會團體組獎勵範圍，除原前4名獎金，今年新增第5名至第8名各可獲1萬元獎金，第9名至第16名各可獲得5000元獎金，希望讓更多參賽隊伍共享榮耀與成就感。各參賽隊伍6日到16日可展開實舟練習，積極備戰。

    市府說，周邊活動一樣精采，包括光復高中有啦啦舞蹈隊表演及花式調酒、扯鈴技藝、小丑氣球與魔術秀等表演，21日決賽當天，現場也有好運龍襪娃娃、龍舟吊飾及造型粽子娃娃等體驗活動，邀市民來參與端午佳節活動。

    新竹市長高虹安為龍舟開光點睛。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安為龍舟開光點睛。（記者洪美秀攝）

    法師淨港祈福。（記者洪美秀攝）

    法師淨港祈福。（記者洪美秀攝）

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