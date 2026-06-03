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    首頁 > 生活

    宜蘭18名慢飛天使畢業典禮初體驗 家長感動「育兒路不孤單」

    2026/06/03 15:42 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭慢飛天使國小畢業，宜蘭縣代理縣長林茂盛與師生開心合影。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭慢飛天使國小畢業，宜蘭縣代理縣長林茂盛與師生開心合影。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣政府教育處今天在北成國小舉辦學前特教班聯合畢業典禮，全縣6校、18名慢飛天使，初次體驗畢禮，200名師生感動見證，有家長落淚謝謝縣府特教資源的挹注，讓他們能夠充滿勇氣及自信踏上學習之路，暖心直呼「育兒路不孤單！」

    宜蘭縣府連續20年為慢飛天使打造溫馨畢典，今年有員山、冬山、北成、力行、礁溪及頭城等6所國小，共計18名畢業生參加，另邀請47名在校生及師長，一起迎接他們生命中意義非凡的「第一次重要頒獎典禮」。

    典禮上北成國小特教生克服肢體限制，奮力敲擊迎賓鼓震撼全場，代理縣長林茂盛與校長們牽起畢業生的手，緩步走過星光大道，許多家長看著孩子們自信進場，紛紛感動落淚。

    有特教師感性分享，看見大家順利參與畢典，辛勞皆化為甘甜。家長也哽咽道心聲，坦言早療之路曾充滿無助，但感謝縣府特教團隊不離不棄溫暖地陪伴，讓憂慮轉化為生命的助力。

    代理縣長林茂盛說，每位孩子都有自己獨特的生命節奏，縣府會與家長持續打造友善支持的學習環境，成為慢飛天使最強大後盾，陪伴他們開創嶄新的人生旅程，並將這份溫暖擴散至社會各角落。

    宜蘭縣政府教育處在北成國小舉辦學前特教班聯合畢業典禮，全縣6校、18名慢飛天使，初次體驗畢禮，200名師生感動見證。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣政府教育處在北成國小舉辦學前特教班聯合畢業典禮，全縣6校、18名慢飛天使，初次體驗畢禮，200名師生感動見證。（宜蘭縣府提供）

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