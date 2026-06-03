學生戳肛門！ 老師推開反遭校方處分 公文曝光網全傻眼

公民教師黃益中。（翻攝自黃益中臉書）

教師權益議題近日受到關注。社群媒體上一名網友日前曬出一篇過去公文，表示某國小一名教師遭學生故意戳屁股後本能將學生推開。但調查結果公文指出，即便老師被戳中肛門，也不應該有傷害學生行為，認定老師違反教師考核辦法，記申誡處分。「熱血公民教師」黃益中昨日在社群轉發貼文，痛批：「做這樣的申誡，敢不敢公開名單？」

黃益中昨日在社群轉發一篇貼文表示，該公文內容可見，調查小組訪談5位同班學生，一致描述學生是故意戳老師屁股，訪談5位同班學生中，3位描述有聽到學生有先問旁邊同學要不要戳老師屁股。

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但調查小組認為，即使學生是故意戳老師屁股，甚至是戳中肛門，身為老師還是不應有傷害學生的行為，故認定其行為符合稱「教師考核辦法」第6條第2項第6款，該名教師依規定須遭記申誡處分。

黃益中痛批：「我是真心想問，到底是哪個學校的校事會議？到底是哪裡請來的委員？做這樣的申誡，敢不敢公開名單？」

網友則紛紛留言痛批：「做出這種決定的到底是誰？」、「老師應該可以告學生性騷擾」、「如果要這樣乾脆不要在校內處理 直接都上法院就好 做出這種結論完全無法接受」、「這根本就是性騷擾了吧」。

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