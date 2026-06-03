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    首頁 > 生活

    議員促釋放公所906停車格開放夜間停車 侯友宜允擇點試辦

    2026/06/03 16:13 記者黃子暘／新北報導
    新北市議員陳世軒今（3）日在總質詢中指出，新北停車位供需比例失衡，市府應思考活化區公所等停車量能，在安全無虞前提下，開放公所等公家單位下班時間給社區夜間停放。（記者黃子暘攝）

    新北市議員陳世軒今（3）日在總質詢中指出，新北停車位供需比例失衡，市府應思考活化區公所等停車量能，在安全無虞前提下，開放公所等公家單位下班時間給社區夜間停放。（記者黃子暘攝）

    新北市都市區人口稠密，停車一位難求，新北市議員陳世軒今（3）日在總質詢中指出，新北停車位供需比例失衡，市府應思考活化區公所等停車量能，在安全無虞前提下，開放公所等公家單位下班時間給社區夜間停放，並可導入AI智慧管理、設置裁罰手段避免車主停放影響公務員上班停車。市長侯友宜肯定相關建議，責成民政局、交通局等盤點量能，將擇點試辦，視成效考量擴大推動。

    陳世軒說，新北市404萬人已有106萬輛自小客車登記，市府不應讓市民無止盡在市區繞圈圈找車位，但市區找地增設停車場不易，他建議使用智慧管理方式利用閒置空間；陳世軒舉例，新北市29個區公所共有906格停車位供公務員、洽公民眾使用，但公所下班以後，這些停車量能就閒置了，盼開放夜間停放，隔壁桃園市已有共享車位專案。

    至於管理問題，陳世軒主張，台北市已有許多商業、百貨公司大樓導入智慧停車管理解決問題，可以利用智慧管理系統進行車牌辨識管理、時間通報，透過APP發送移車通知，請車主在公家單位上班之前移車，市府亦可訂定延遲移車罰款，呼籲市府先擇定如新莊區公所等熱點公所大樓試辦；他也補充，衛生所、地政、戶政事務所也都可納入考量。

    侯友宜讚同陳世軒的主張並表示，市府可以盤點相關資源，在管理安全無虞的狀況下釋放合適地點提供停車量能，市府也可以先挑幾處試辦，視成效評估是否擴大推廣；桃園市的共享車位專案屬平面，平面較無辦公安全的問題。

    民政局長林耀長、交通局長鍾鳴時說，土城、樹林公所平面停車場已大多開放，市府也與學校合作，校方若願意夜間開放社區停車，市府就提供補貼輔導，相關政策應視周邊社區停車需求、管理狀況來推動。

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