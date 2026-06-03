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    首頁 > 生活

    認購香蕉挺農民 何欣純、蔡怡萱揪民眾一起來

    2026/06/03 15:58 記者歐素美／台中報導
    認購愛心香蕉活動，將於6月6日下午4點在台中市豐原區田心公園舉行。（圖由豐原區農會提供）

    認購愛心香蕉活動，將於6月6日下午4點在台中市豐原區田心公園舉行。（圖由豐原區農會提供）

    近期香蕉進入盛產期，為協助農友紓解產銷壓力，穩定農產品價格，民進黨台中市長參選人何欣純、台中市議員參選人蔡怡萱，與豐原區農會總幹事蔡森揚，共同發起香蕉認購行動，邀請民眾於6月6日下午4點到豐原田心公園，一起用實際行動支持台灣農業、力挺農民。

    豐原區會表示，這次活動特別採購南投縣中寮鄉農會優質香蕉，將於6月6日親子同樂列車活動現場，以每串100元優惠價販售，希望透過大家的熱情參與，協助農友減輕產銷壓力，讓優質農產品能夠順利銷售。

    蔡怡萱表示，農民辛苦耕耘，最擔心的就是遇到盛產卻賣不出去的情況，希望透過認購活動拋磚引玉，號召更多民眾支持國產農產品，讓農民的努力被看見，也讓消費者享受到最新鮮、最優質的水果。

    蔡森揚指出，當日豐原農會協辦推出在地優質農產好物，包括小黃瓜、玫瑰、蜂蜜、咖啡，以及農會自有柑橘加工品，誠摯邀請鄉親朋友踴躍參與，一起用行動支持在地農業，成為農民最堅強的後盾，共同守護臺灣農業永續發展。

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