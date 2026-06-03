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    首頁 > 生活

    台中大雅雅環路人行道「最窄33公分」 民諷：走台步？

    2026/06/03 15:17 記者張軒哲／台中報導
    台中市大雅區雅環路標線型人行道狹窄，遭居民嘲諷是「走台步人行道」。（記者張軒哲攝）

    台中市大雅區雅環路標線型人行道狹窄，遭居民嘲諷是「走台步人行道」。（記者張軒哲攝）

    台中市大雅區雅環路沿線約有2公里的人行道，寬度僅33公分至120多公分，人車爭道，險象環生，沿線住戶戲稱「走台步用的人行道」。對此，台中市建設局養護工程處山線工程隊隊長陳昭仁表示，後續建設局將邀集交通局共同檢視路側停車空間，研議調整方案，持續改善標線型人行道寬度與通行品質。

    雅環路是大雅市區主要道路，沿線店家與住戶林立，道路路幅並不寬，因沿線有超商、小吃店跟飲料店，常見許多臨停購物。但雅潭路與民生路之間的雅環路一段、二段間標線型人行道，沿途寬窄不一，部分路段遇到電線桿、變電箱及騎樓，縮減為33公分左右，路肩畫上可停車的白線標線，讓行人無所適從，鄰近的大雅國小與大雅國中學生通勤，也無法並肩而行，經常與汽機車爭道。雅環路陳姓店家說，人行道劃設過窄，連推娃娃車、輪椅都不適合，盼相關單位研議改善。

    台中市府表示，雅環路人行道環境改善工程原規劃同步推動纜線地下化，並將既有電桿移除後劃設標線型人行道，以提升行人通行安全，惟因地方對電箱設置仍有意見，致部分電桿未能如期移除，部分路段標線型人行道寬度暫未能劃足，後續建設局將邀集交通局共同檢視路側停車空間，研議調整方案。

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