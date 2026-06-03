遭轟採購無人機價格高於市價6.6倍 教育部澄清：與事實不符

遭抨擊「採購無人機單價高於市價6.6倍」，教育部澄清與事實不符。（資料照）

民眾黨黨團指涉「採購無人機單價高於市價6.6倍」，教育部今天澄清，除機體外尚有完整教學配套採購，且採購過程公開透明，預算編列也非最終採購價格，指控與事實不符。

教育部表示，推動無人機教育項目屬115年新興計畫，必須等預算完成審議程序後始得動支，教育部將依預算審議結果依政府採購法相關程序及「無人機採購作業指引」規劃，有關採購技術規格與資格條件，均將於政府電子採購網公告招標，程序公開透明，接受外界檢視，並無黑箱作業問題，且預算編列並非等同最終採購價格。

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教育部指出，國教署為推動無人機教育，以透過科普教育、實作操作及競賽等形式，融入無人機應用，增進學生無人機基礎知能，採購無人機提供高中以下學校及100所自造教育及科技中心，並區分教育階段及課程需要，規劃採購無人機足球、程控無人機及空拍無人機等項目。

而教育部採購內容均含機體、遙控器、電池及充電器等相關配件及耗材、維修保固及其他配合套件，以無人機足球為例，除無人機本體外，尚有充氣式足球場及感應式計分球門等，並非如民眾黨黨團抨擊以單一空機價格，對比學校完整教學配套採購，與事實不符。

教育部提到，推動無人機計畫，是依學校的課程或活動需求提出申請，經審查後核定補助，才能符合學校實際教學需求，推動的內容，並不是統一數量直接採購平均配發，如此，能符合學校教學所需，且避免資源浪費。

教育部強調，尊重立法院監督，也會依規定提供相關資料，但對於以單一空機價格指稱教育部高價採購或奢編預算，必須嚴正澄清，相關說法與事實不符。

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