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    首頁 > 生活

    霞喀羅國家步道棧橋損壞6/15～7/5封閉施工 請遊客原路折返

    2026/06/03 14:44 記者廖雪茹／新竹報導
    霞喀羅國家步道16.2K棧橋整體傾斜。（照片由林業保育署新竹分署提供）

    霞喀羅國家步道16.2K棧橋整體傾斜。（照片由林業保育署新竹分署提供）

    橫跨新竹縣五峰鄉、尖石鄉的霞喀羅國家步道，因受4月4日豪雨影響，16.2K棧橋遭落石砸毀，經專業評估棧橋結構受損須拆除重建，林業保育署新竹分署為維護遊客安全，預計6月15日至7月5日將封閉該區進行施工作業，並視工程進度彈性調整。

    新竹分署表示，霞喀羅步道名稱取自泰雅族語Syakaro，意指烏心石，因山區盛產此樹而得名。古道橫跨五峰、尖石兩鄉，是早期當地部落的聯外交通要道，全長約22公里，沿線可看見日治時期，日人為討伐尖石、五峰一帶部落修築的駐在所、電線杆、碉堡、紀念碑、土牆及砲台遺址，民眾可從解說牌的介紹了解古道的歷史。

    霞喀羅步道四季不同風貌，不僅是秋季賞楓的知名景點，也是炎夏避暑的健行步道。不過，步道16.2K棧橋因受4月4日豪雨影響遭落石砸毀，須拆除重建，棧橋封閉施工期間，民眾若從尖石鄉養老登山口進入，請至馬鞍駐在所遺址、約17K處折返；若從五峰鄉石鹿登山口進入，請至白石吊橋、約13.3K處折返。

    相關步道開放資訊可查詢台灣山林悠遊網或「霞喀羅生態旅遊」FB粉絲專頁查詢，林業保育署新竹分署森林育樂科諮詢電話（03）5224163 分機243。

    霞喀羅國家步道16.2K棧橋封閉期間施工告示。（照片由林業保育署新竹分署提供）

    霞喀羅國家步道16.2K棧橋封閉期間施工告示。（照片由林業保育署新竹分署提供）

    霞喀羅國家步道16.2K棧橋遭落石砸毀。（照片由林業保育署新竹分署提供）

    霞喀羅國家步道16.2K棧橋遭落石砸毀。（照片由林業保育署新竹分署提供）

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