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    首頁 > 生活

    停工一年多解約 斗六客運轉運站拚明年春節前完工

    2026/06/03 15:06 記者黃淑莉／雲林報導
    斗六客運轉運站停工1年多，縣府與原承包廠商解約，將辦理重新發包，力拚明年春節前完工。（記者黃淑莉攝）

    斗六客運轉運站停工1年多，縣府與原承包廠商解約，將辦理重新發包，力拚明年春節前完工。（記者黃淑莉攝）

    為改善斗六火車站後站機車停車亂象及方便民眾搭公車，雲林縣府斥資9500多萬元興建斗六客運轉運站，原訂去年六月完工，因承包商財務有問題，工程停工1年多，縣府在今年5月中旬完成解約，現辦理結算及重新發包作業，力拚明年春節前完工。

    斗六客運轉站工程停工許多，令民眾好奇，在這次雲林縣議會定期會總質詢中也有議員關切，雲林縣交通工務局長汪令表示，工程在2023年12月底動工，因承包廠商有財務問題，去年3月即未進場施工，縣府多次協調都沒有結論，並要求廠商在今年3月1日進場施工，廠商均不理，縣府已在上月終止合約。

    汪令堯指出，斗六後站因停車空間不足，機車停車位一位難求，通勤族違停嚴重，令人詬病，縣府在火車站旁興建斗六客運轉運站，規劃地上3層樓建築，1樓為客運轉運站配置5席候車月台、店鋪、廁所及哺集乳室，2、3樓為機車停車場，共有220格停車空間。

    汪令堯說，廠商停工前工程進度為53%，合約終止後，縣府著手結算、重新發包作業，不過因近幾年營建物料上漲，發包金額要重新估算，完成後即會上網公告招標，希望能趕在明年春節前完工，提升大眾運輸量能及解決斗六車站周邊停車亂象。

    斗六客運轉運站工程完成53%，工程停擺1年多。（記者黃淑莉攝）

    斗六客運轉運站工程完成53%，工程停擺1年多。（記者黃淑莉攝）

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